México descarta el colapso en su sistema de salud y señala que hay un 77 por ciento de camas libres

El director general de Epidemiología de México, José Luis Alomía Zegarra, ha descartado este miércoles que el sistema sanitario del país se encuentre colapsado a causa de la pandemia de la Covid-19 y ha señalado que hay un 77 por ciento de camas libres.

Zegarra ha explicado que este porcentaje de la capacidad de los hospitales para acoger a los enfermos asciende casi al 80 por ciento en los casos en los que los pacientes se encuentren en estado crítico.

El último balance que ha ofrecido el Ministerio de Salud de México en relación a la situación de la pandemia en el país ha confirmado 17.799 casos de coronavirus y el 1.732 fallecimientos.

Un día antes, México registró su mayor número de víctimas mortales en 24 horas desde que se inició la pandemia en el país, 173. La cifra de pacientes que necesitan camas con respiradores también se ha disparado en las últimas horas, pues este miércoles se ha pasado del 14 al 21 por ciento, según ha señalado el diario 'Milenio'.

"FALSA SENSACIÓN DE SEGURIDAD"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha salido al paso este miércoles de las críticas que ha recibido en los últimos días por no utilizar mascarilla, afirmando que no hace uso de ella pues cuenta con la recomendación del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

""Yo me cuido, estoy bien de salud, me tomo mis pastillas", ha contado el presidente mexicano durante su comparecencia diaria desde el Palacio Nacional.

"No me pongo mascarilla porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté y el tiene una explicación sobre todo eso que ya la ha dado, pídansela", ha dicho López Obrador.

López Gatell ha apuntado este miércoles, que si bien el uso de mascarilla puede ayudar a prevenir el contagio de la Covid-19, en especial en aquellas personas que tienen sus síntomas, lo más importante, ha insistido, "es quedarse en casa".

Las mascarillas "mal usadas", además, ha explicado, "puede contribuir a una falsa sensación de confianza", lo que provoca que se salga a la calle y "se conviva en demasiada cercanía sin guardar las sanas distancias".

"En ningún momento el Gobierno de México, y en particular el Ministerio de Salud, ha dicho que no se deba utilizar mascarillas. No lo rechazamos. Lo único importante es que no se tome como una medida principal para el control de la epidemia de la Covid-19", ha explicado López-Gatell en un vídeo compartido en su cuenta de Facebook.