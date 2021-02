México comienza este lunes la vacunación masiva de mayores

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este domingo que la vacunación de adultos mayores comenzará este lunes con 330 dosis en una primera jornada de la campaña de vacunación masiva.

"Vamos a informar que ya se tienen las vacunas, llegaron en la madrugada, y van a seguir llegando Y no van a dejar de llegar para que se no se detenga el plan nacional de vacunación, que se le de preferencia a adultos mayores. También se va vacunar quienes están en espera de la segunda dosis", ha explicado López Obrador.

"Queremos que a más tardar el 15 de abril estén vacunados los 15 millones de adultos mayores de todo el país", ha explicado, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.

López Obrador ha destacado que en total se han adquirido 140 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. "Ya se va a empezar a vacunar a todo el pueblo de México, comenzando con los adultos mayores y esto nos va a proteger para no enfermarnos, para no padecer, para no seguir sufriendo de esta pandemia, de este virus", ha declarado.

El secretario (ministro) de Salud, Jorge Alcocer, ha explicado por su parte que el plan de vacunación es la principal prioridad. "La vacuna debe utilizarse con las otras medidas de control. A largo plazo debe ser utilizada para la inmunización activa. Las vacunas proporcionara la solución más importante para reducir la mortalidad. A partir de mañana se inicia la vacunación de adultos mayores", ha indicado.

Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha explicado que el sábado por la noche llegaron 870.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, procedentes de India, parte de un contrato a través de la empresa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex, de mayoría estatal) por dos millones de dosis.

El martes se reanuda el suministro de Pfizer con 494.000 dosis, que paulatinamente han aumentado. Así, solo en la semana entrante se recibirán el doble de vacunas que las recbiidas desde el pasado 23 de diciembre, cuando llegaron las primeras dosis.

"Con este envió se inicia en México la aplicación de esta vacuna. Hasta ahora se ha aplicado la Pfizer, y ahora será la de AstraZeneca. Quiero agradecer, a AstraZeneca, porque en México está el proceso de envasado, y nos pidió el presidente que habláramos con nuestros amigos de AstraZeneca. Y en este día de la amistad al gobierno de la India", ha añadido Ebrard.

El general secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval ha explicado que será el Ejército el encargado de la distribución de la vacuna a través de 21 rutas.

Este domingo el Gobierno mexicano ha informado de 9.741 contagios y 1.214 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, por lo que el país acumula 1.988.695 casos y 173.771 decesos desde el inicio de la pandemia. La curva epidemiológica dibuja una trazada descendente en contagios tras un pico en enero con más de 20.000 casos diarios.