México.- López Obrador descarta una ruptura en el seno de Morena tras los resultados de las primarias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado que se pueda producir una ruptura en el seno del partido oficialista Morena después de los resultados de las elecciones primarias, que se darán a conocer este mismo miércoles.

Así, el mandatario ha asegurado que no será necesario liderar un proceso de reconciliación con los aspirantes que pierdan las primarias, pues todos los candidatos son "personas muy responsables", ya que "luchan por una transformación". "No son ambiciosos vulgares", ha dicho.

Sin embargo, López Obrador sí se ha mostrado dispuesto a reunirse en persona con quienes no logren el respaldo para liderar a Morena en las próximas elecciones presidenciales. "Son mis hermanos, ¿cómo no me voy a reunir con ellos?", ha dicho.

El partido Morena tiene previsto confirmar este miércoles por la tarde (hora local) los resultados de las elecciones primarias, celebradas entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, nombrando así a quien será el aspirante oficial a suceder a López Obrador.

Los cuatro participantes en las primarias son la gobernadora de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard; el ministro de Gobernación, Adán Augusto López; y el senador Ricardo Monreal.