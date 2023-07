México.- López Obrador advierte de una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas por el caso Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha alertado este sábado de un intento de desprestigiar a las Fuerzas Armadas aprovechando el caso Ayotzinapa, en el que desaparecieron 43 estudiantes de una escuela normal en el estado mexicano de Guerrero.

"Es una campaña en contra del Ejército de México sin fundamento", ha afirmado López Obrador en respuesta a las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los estudiantes y que reprochó al Ejército su falta de colaboración, según recoge el diario mexicano 'La jornada'.

El mandatario mexicano ha defendido así al Ejército y a la Marina frente a los señalamientos del GIEI y diversas organizaciones de Derechos Humanos que los familiares de los normalistas han hecho suyos para demandar que se entregue la información requerida.

"En general, no tienen razón, es una campaña para socavar, para debilitar a las fuerzas armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa", ha afirmado López Obrador.

"Han estado ayudando (la Defensa y la Marina), cooperando para que se haga justicia. Lo que sucede es que hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso al Ejército Mexicano, sin pruebas", ha añadido.

Así, ha resaltado que "no hay un gobierno en el mundo, en la historia reciente, que haya actuado como lo estamos haciendo nosotros en contra de altas autoridades". "Díganme: ¿en qué país está preso el ex procurador de la República? ¿En qué país hay dos generales presos por el mismo asunto? ¿En qué país hay 120 detenidos? En ningún lado. Sin embargo, no están conformes", ha argumentado.

"¿Vamos a estar socavando nuestras instituciones? No, no, tenemos que defenderlas. Claro, esto no significa impunidad. Si un miembro de una institución, sea quien sea, comete un delito, tiene que ser castigado. Uno de los errores que se cometieron en el caso de Ayotzinapa, el principal, fue querer ocultar las cosas", ha remachado.

Los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 a las afueras de Iguala, hecho que ha simbolizado durante años la impunidad de los grupos armados y su connivencia con instituciones públicas.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa ve imposible a estas alturas que los jóvenes puedan seguir con vida, y el Gobierno mexicano los dio por muertos en agosto de 2022. Hasta el momento sólo se han identificado restos de tres de los 43 desaparecidos.