México.- El líder del PAN señala a los aspirantes a suceder a AMLO por "saltar como chapulines" sin resultados

El líder del Partido Acción Nacional (PAN) mexicano, Marko Cortés, ha reprochado este domingo a los "corcholatas", aspirantes a la nominación del partido oficialista MORENA para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, de "saltar como chapulines" sin haber obtenido resultados en los cargos a los que han renunciado.

"Sin importarles la responsabilidad que habían asumido, saltan como chapulines cuando México vive el sexenio más sangriento en lo que va del siglo, sin rendir cuentas continúan en una precampaña a todas luces ilegal, desviando descaradamente recursos públicos", ha afirmado Cortés, según recoge el diario mexicano 'Milenio'.

En concreto ha reprochado a Marcelo Ebrard y Adán Augusto López su falta de interés en la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez; el "olvido" de Claudia Sheinbaum por el hundimiento de la Línea 12 del metro de la capital mexicana y el incumplimiento de Ricardo Monreal en el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Además ha criticado el "burdo despilfarro" y el "desvío de recursos públicos" en la precampaña, por lo cual el PAN ha presentado quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) pidiendo la suspensión inmediata del proceso fiscalizar "todo lo derrochado" y contabilizarlo como gasto de campaña. Igualmente ha solicitado como tutela preventiva que se les prohíba el registro como candidatos a la Presidencia.

"Durante el sexenio de López Obrador, el gabinete, legal y ampliado, ha sufrido más de 40 cambios en áreas estratégicas, lo que nos deja claro que este gobierno no gobierna sino hace politiquería. No se trata de servidores públicos que cumplen con su deber, sino de fichas que son manipuladas al antojo del presidente, a quien no le importa el país sino solamente conservar el poder", ha argumentado.