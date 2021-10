México.- Ebrard sostiene que hizo "lo que tenía que hacer" en la construcción de la línea de metro que se derrumbó

El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha defendido este martes que hizo "lo que tenía que hacer" y que su actuación fue "profesional" e "íntegra" respecto a la construcción de la línea de metro 12 que se derrumbó en mayo causando 26 muertos y decenas de heridos.

En la rueda de prensa diaria del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Ebrard, que era el jefe de Gobierno de Ciudad de México cuando se construyó la línea, ha puntualizado que era "muy difícil" que pudiera "supervisar personalmente" todos los detalles, como la colocación de pernos, práctica en la que se hallaron deficiencias y, según las investigaciones, provocaron el derrumbe.

Por eso, según ha continuado, se creó un organismo "muy grande" llamado Proyecto Metro. Ebrard ha sostenido que el organismo "tenía autonomía técnica y financiera" y ha explicado que, junto a él, "intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el premio nacional de ingeniería, intervino hasta el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en ese tramo".

"Yo hice lo que tenía que hacer, si no yo no estaría aquí, no podría dar la cara, actué profesional y de manera íntegra", ha insistido, según ha recogido el diario mexicano 'Milenio'. En este sentido, ha considerado que las autoridades correspondientes deberán depurar responsabilidades. "Cómo me siento yo, yo cumplí con mi deber en ese momento (...) es lo que tenía que hacer el jefe de Gobierno", ha remachado.