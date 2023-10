México.- Claudia Sheinbaum acepta la protección especial ofrecida por López Obrador de cara a las elecciones

La candidata presidencial por el oficialista Morena, Claudia Sheinbaum, ha aceptado el dispositivo especial de seguridad ofrecido la semana pasada por el jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, de cara a las elecciones presidenciales mexicanas.

Así lo ha confirmado este martes el propio López Obrador, que ha remarcado una vez más que las autoridades tienen la "obligación" de brindar a los aspirantes presidenciales "protección y vigilancia" ante posibles incidentes en el marco de las elecciones.

Aunque las autoridades mexicanas ofrecieron este dispositivo especial de seguridad a Sheinbaum y la opositora Xóchtil Gálvez, por el momento tan solo la primera lo ha aceptado, según informaciones recogidas por el diario mexicano 'Milenio'.

Sin embargo, López Obrador ha recalcado que la opositora no es que haya rechazado el ofrecimiento del Gobierno, sino que quiere conocer más en profundidad las condiciones del dispositivo de seguridad, para lo que se ha concertado una reunión este mismo martes.

Gálvez ha reconocido en alguna ocasión que no le gustaría que su vida privada se viera alterada por su candidatura presidencial, aunque sí que ha admitido que hay algunas zonas del país en las que el crimen organizado supone una preocupación.

"No me gustaría tener seguridad extra, en lo personal me gustaría tener la vida que tengo, pero sí es claro que hay zonas del país donde la delincuencia organizada ya controla, eso no hay duda", ha manifestado la candidata del opositor Frente Amplio.