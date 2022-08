Metro cierra este miércoles la 7B entre San Fernando y Hospital del Henares para comenzar a reparar la infraestructura

Un servicio de bus sustitutivo cubrirá este tramo

Metro de Madrid suspenderá desde el miércoles el servicio de la Línea 7B entre las estaciones de San Fernando de Henares y Hospital del Henares para comenzar trabajos de reparación de la infraestructura.

Según han explicado desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras, el objetivo es el afianzamiento del terreno afectado para poder asegurar su estabilidad y "resolver los problemas debidos a las filtraciones de agua" en este tramo.

Se buscará solventar los problemas de la línea que han forzado el derribo de viviendas en San Fernando de Henares y el traslado de vecinos a apartahoteles sufragados por la Comunidad al aparecer grietas en sus viviendas. La Comunidad indemnizará a los que han perdido sus hogares.

La estación de San Fernando será el comienzo y el final de la línea mientras duren los trabajos, y los viajeros del suburbano dispondrán de un servicio especial sustitutivo de autobuses, sin coste adicional, que cubrirá el recorrido afectado por las obras.

"El Ejecutivo regional mantiene unos mecanismos de control y evaluación que permiten garantizar la seguridad de la red de Metro en todo momento", han defendido desde la Consejería.

En este caso, los últimos informes elaborados por los técnicos han aconsejado realizar un cierre preventivo de las estaciones afectadas para acometer lo antes posible los trabajos necesarios de reparación.

EL ALCALDE DE SAN FERNANDO ACUSA A LA COMUNIDAD DE "DESPRECIAR" LA CIUDAD

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha lamentado que se vaya a suspender el servicio de la Línea 7B y ha reivindicado que la ciudad "no merece el desprecio del Gobierno regional".

"Hoy la Comunidad de Madrid me ha informado de otro cierre más de la línea 7B de Metro, y van nueve. Desgraciadamente ninguno de los cierres anteriores ha resuelto el problema, además la situación es cada vez peor", ha escrito Corpa en sus redes sociales.

Los ocho cierres anteriores, según expone, "no han resuelto el problema" y hoy "la realidad es más que preocupante con tres viviendas unifamiliares derribadas, un edificio derribado, 50 familias fuera de sus viviendas, 200 viviendas afectadas, la escuela oficial de idiomas la han llevado fuera de la ciudad, la escuela de adultos, la escuela infantil 'El Tambor', la Concejalía de Educación y la Casa de la Mujer se han trasladado a otras ubicaciones". Además, el centro de juventud 'El laboratorio' y la sala de exposiciones se mantienen cerrados.

Asimismo, el regidor ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acuda al municipio "a ver la difícil situación que viven muchas familias de San Fernando de Henares". "Ni tampoco quiere escuchar al alcalde de una ciudad de madrileños que no se van a callar y que llegarán donde sea necesario cueste lo que cueste porque nuestra ciudad no se merece el desprecio del Gobierno regional", ha lanzado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"DESINFORMACIÓN ABSOLUTA", LAMENTAN AFECTADOS

Por su lado, el presidente Afectados Metro San Fernando, Juan Fuentes, ha pedido ya alternativas para el transporte en el municipio ya que a partir del miércoles se va a suspender el servicio de la Línea 7B entre las estaciones de San Fernando de Henares y Hospital del Henares para comenzar trabajos de reparación de la infraestructura y ha afeado al Gobierno regional la desinformación.

En declaraciones a Europa Press, Fuentes ha lamentado haberse enterado por la prensa del cierre de esta línea y que no haya habido una coordinación con los vecinos, cuando se preveía el cierre para septiembre. Entiende que habrá algún tipo de alternativa en el transporte pero, por el momento, ha asegurado que no les han informado sobre líneas de autobuses ni otros trazados.

"Era de esperar viendo la situación de Metro y viendo la chapuza que se hizo en su día, pero supone un perjuicio y un desconocimiento absoluto. Supongo que convocarán una reunión para septiembre pero es que no solo tenemos la preocupación del transporte, sino que hay vecinos que no tienen una alternativa habitacional por las viviendas afectadas", ha recordado este representante de los vecinos afectados.

No entiende, además, por qué se cierra "con esta urgencia" y "sin comunicar si se trata de un cierre programado e informar sobre las alternativas de transporte". Según ha expuesto, desde el año 2007 hasta ahora es la novena vez que se les cierra el Metro y no saben si "será el definitivo o habrá alguna solución".