Metges de Catalunya avisa de movilizaciones en otoño si no ve cambios en la negociación con Salud

Lleonart (MC): "Hoy activamos la cuenta atrás de la tregua"

El secretario general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, ha advertido de que convocarán nuevas movilizaciones en otoño si no ven un cambio "palpable" en las negociaciones con la Generalitat tras seis meses de la huelga de médicos que acabó con un acuerdo con el Ejecutivo catalán a finales de enero.

"Hoy activamos la cuenta atrás de la tregua", ha afirmado este miércoles en rueda de prensa cuando hace cinco meses de la creación de la mesa médica bilateral entre el sindicato, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) y la Conselleria de Salud, una de las medidas acordadas para desconvocar la huelga.

El sindicato hace un balance negativo de la mesa bilateral, que se ha reunido hasta ocho veces desde su creación, porque considera que los acuerdos alcanzados han sido escasos y han encontrado "muchos obstáculos y dificultades", ha explicado Lleonart.

Ha puesto como ejemplo el incremento del precio de las guardias de los médicos residentes del Institut Català de la Salut (ICS), que según Lleonart en la mesa se pactó equipararlo al precio del III Convenio de la Sanidad Concertada del Sistema Sanitario Integral de Utilitzación Pública de Catalunya (Siscat).

"No se ha aplicado tal y como se acordó", ha asegurado el secretario general, que ha aclarado que se trata de una primera valoración a la espera de ver cómo se produce este incremento y ha avanzado que pedirán nóminas a los residentes de antes y después de la medida para comprobar si se mejoran o no las condiciones retributivas.

"ES UNA FORMA DE TRILE"

Según los acuerdos del Govern del martes, el Ejecutivo aumenta un 27,88% el precio de la guardia de los MIR del ICS, un incremento que diferencia en función de si es de lunes a jueves, viernes, sábado o domingo, una medida que Lleonart ve "demasiado complicada y oscura".

"Tenemos la sensación de que es una forma de trile", ha asegurado el secretario general, que ha explicado que en la sanidad concertada catalana un R1 cobra 17 euros por hora de guardia y, con las retribuciones aprobadas por el Govern, no alcanzan esta cifra, ha dicho.

MÁS RECLAMACIONES

Lleonart ha criticado que en la mesa médica bilateral no han abordado la formación continuada de los facultativos, las condiciones asistenciales de los pacientes, el déficit de personal y los nuevos modelos de gobernanza, peticiones que hacía el sindicato para desconvocar la huelga.

Sobre las retribuciones de los profesionales médicos, el secretario general del sindicato ha defendido que la mesa "no puede rehuir ni poner excusas legalistas" para no mejorar las condiciones económicas del personal y ha dicho que Salud tiene posibilidad de introducir mejoras y no lo está haciendo.

"Aplicamos soluciones del siglo XX a problemas del siglo XXI", ha ironizado Lleonart sobre el Plan de mejora de la Accesibilidad al Sistema de Salud y el Plan de acción para mejorar la atracción y fidelización de profesionales al sistema de salud.

Ha lamentado la "visión contrapuesta" entre el sindicato y la administración y ha reclamado un cambio en las dinámicas negociadoras para abordar los problemas del sistema y definir las medidas necesarias para su transformación, o volverán a convocar paros cuando acabe el verano.