La Mesa verá mañana un informe que rechaza peticiones para dividir el Mixto

La Mesa del Congreso decidirá mañana qué hacer con las dos propuestas de los partidos minoritarios para evitar un Grupo Mixto de 21 diputados, para lo que estudiará un informe de los servicios jurídicos que aconseja rechazarlas.

Fuentes parlamentarias han avanzado a Efe los argumentos que esgrimen los letrados para descartar tanto la propuesta de Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria (PRC), como la de JxCat, Más País, Compromís y BNG.

Sobre ésta última, las fuentes consultadas destacan que los independentistas catalanes, la formación de Íñigo Errejón, los valencianistas y los nacionalistas gallegos no alcanzan el 5 por ciento del total de votos a escala nacional de las elecciones del 10 de noviembre.

En concreto, llegan al 4,8 por ciento, ya que los servicios jurídicos del Congreso han acudido a los datos de la Junta Electoral Central. Y según estos datos, cada una de esas siglas políticas, en el baremo nacional, no representan juntas el 5 por ciento al que obliga el reglamento del Congreso.

Como no cumple el artículo 23.1 de dicho reglamento, los servicios jurídicos aconsejan a la Mesa la inadmisión de la propuesta.

Una propuesta que ayer registraron estas formaciones apenas dos horas antes de que acabara el plazo, a las 20.00 horas. Llamaron a su alianza Grupo Múltiple.

En el escrito, los doce diputados firmantes (los ocho de JxCat, los dos de Más País, el de Compromís y el del BNG) exponían que la suma de sus votos rebasaba, aunque por poco, el 5 por ciento. Exactamente llegaba la suma al 5,09.

Los servicios jurídicos rechazan esa suma.

Pero los letrados abogan por descartar también la propuesta de creación de un grupo llamado España Plural, que formarían CC, UPN, PRC y Teruel Existe.

Estos cinco diputados, según el informe, no pueden erigirse en grupo propio por dos razones, explican a Efe las fuentes.

Por un lado, porque Ana Oramas, la diputada de CC, concurrió a las elecciones junto a Nueva Canarias (NC), representada en el Congreso por Pedro Quevedo.

Si bien Oramas logró más del 15 por ciento de los votos en Santa Cruz de Tenerife, Quevedo no lo consiguió en Las Palmas, por lo que se incumple otro de los requisitos que exige el reglamento: superar ese umbral del 15 por ciento en las provincias.

Además, para la consideración de la viabilidad de un grupo parlamentario, se tienen en cuenta los votos de las formaciones, no los de los candidatos. Si CC fue con NC en coalición, ésta última no se atiene al reglamento.

También reparan los letrados en la presencia de UPN, formación que se integró con el PP y Cs en la coalición Navarra Suma para concurrir electoralmente en la comunidad foral.

El reglamento señala que no pueden formar grupo separado siglas que no compitieron entre ellas ante el electorado. Como UPN no compitió contra el PP y Cs, no puede aparecer en la formación de un grupo separado.

La Mesa analizará mañana este informe, recuerdan las fuentes, y adoptará una decisión.