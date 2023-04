La Mesa de Diálogo Social acuerda mejoras en el empleo de jóvenes, mayores de 45 años y en el sector de los cuidados

Gobierno, CCOO y UGT mantienen su apuesta por la jornada de 4 días, pero Confebask cree que "no es el momento" de abordar este tema

El Gobierno Vasco, los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal Confebask han acordado este miércoles, en el seno de la Mesa de Diálogo Social, la creación de un grupo de trabajo que analice el impacto del reto demográfico en el empleo, el establecimiento de las bases de un pacto sobre el empleo juvenil, el impulso de un programa de contratación de mayores de 45 o 50 años, y la aprobación de las bases de un pacto social por los cuidados.

En el encuentro, no obstante, se han evidenciado las diferencias que mantienen el Ejecutivo y los sindicatos con la patronal respecto al proyecto piloto para impulsar una jornada laboral de 32 horas repartida en cuatro días, una medida que defienden el Gobierno Vasco, UGT y CCOO, pero de la que Confebask se desmarca al considerar que "este no es el momento" para abordar este asunto en la Mesa de Diálogo Social.

A diferencia de lo ocurrido con esta cuestión, en la reunión de este miércoles se han alcanzado acuerdos para analizar las "posibles bases comunes" para un pacto por la calidad del empleo juvenil en el marco de la 'Estrategia de Emancipación' elaborada por el Gobierno.

RETO DEMOGRÁFICO

También se han acercado posturas para la gestión de la edad en las empresas y la participación de los agentes sociales en el diseño de programas y acciones dirigidas a incrementar las tasas de ocupación de las personas trabajadoras de más de 45 ó 50 años. A su vez, se ha acordado la creación de un nuevo grupo de trabajo específico sobre el reto demográfico desde la perspectiva del empleo y las relaciones laborales.

Además, la Mesa de Diálogo Social ha avalado las bases del pacto social por los cuidados acordado por el grupo de políticas sociales creado en la primera reunión de esta legislatura. Estas bases se han trabajado durante 2022 y ahora se desarrollarán con el compromiso de "revertir la actual desigualdad que afecta a las mujeres por sudedicación a los cuidados".

"DIGNIFICACIÓN" DE LOS CUIDADOS

El pacto contempla la apuesta por la transversalidad de las actuaciones para hacer posibles los cambios necesarios, la dignificación y valorización del trabajo profesional, con el fin de "encaminarlo a empleos de calidad", y el desarrollo de las oportunidades profesionales que surgen en este ámbito.

Tras el encuentro, han comparecido ante los medios de comunicación la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia; la presidenta de Confebask, Isabel Busto; la secretaria general de CCOO-Euskadi, Loli García; y el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza.

Mendia ha subrayado la importancia de los acuerdos alcanzados para "el reparto equilibrado de la riqueza y el afianzamiento de la cohesión social en Euskadi". Además, ha reivindicado el valor de la Mesa de Diálogo Social "como pieza esencial y democrática para la convivencia social" y frente a quienes "cuestionan e incluso niegan estos foros como práctica democrática y el papel central de los agentes sociales que hacen posible el diálogo".

Respecto a su propuesta para impulsar la jornada laboral de 32 horas distribuidas en cuatro días a la semana, ha explicado que lo que propone su Departamento, a diferencia de lo que ocurre con el Ministerio de Trabajo, no se limita "simplemente" a conceder una subvención a las empresas que apuesten por este modelo, si bien ha afirmado que espera que a esta iniciativa del Gobierno central también "le vaya bien".

Además, ha recordado que su propuesta abarca materias como el teletrabajo y la "codeterminación" en las decisiones que se adopten en las empresas. Asimismo, ha explicado que con este proyecto piloto su departamento espera lograr resultados "científicamente avalados" que permitan "escalar" esta iniciativa "al conjunto del tejido económico".

"Queremos comprobar si, efectivamente, unos trabajadores que tienen una mayor conciliación, que están más descansados, trabajan mejor, producen más, y además tienen menos bajas", ha añadido.

Respecto al rechazo de Confebask a sumarse a esta iniciativa, ha reconocido que este es un asunto en el que "no ha habido concertación". No obstante, ha advertido de que esto "no invalida el reto" y de que su Departamento "no renuncia" a seguir adelante con una iniciativa "de interés para el país".

Por su parte, Isabel Busto ha explicado que Confebask "no está en contra de que se haga ningún estudio ni se haga ningún tipo de experimento" sobre la jornada laboral de cuatro días.

HAY TEMAS "MAS IMPORTANTES"

Sin embargo, ha precisado que considera que "este no es el momento para tratar ese tema en la Mesa de Diálogo Social ni de incorporarlo en el plan de trabajo de este año, donde hay temas para tratar que son mucho más importantes y urgentes".

"Lo que pasará en un futuro no lo vamos a determinar ahora; pero nosotros no nos negamos, no estamos en contra de que se haga nada. Lo que nosotros decimos es que en la Mesa de Diálogo Social en este momento no lo vemos", ha añadido.

Respecto a los acuerdos, ha subrayado la importancia del compromiso de constituir un grupo de trabajo para abordar el reto demográfico, dadas las "serias y crecientes dificultades" que padecen las empresas a la hora de encontrar trabajadores "suficientes" en número y con el perfil profesional necesario.

En este sentido, se ha mostrado partidaria de impulsar acciones para fomentar la natalidad y la conciliación familiar y laboral; y de desarrollar "una política específica de atracción de inmigración para el empleo".

Por otra parte, ha mostrado su esperanza de que la continuidad de los trabajos del 'Grupo Técnico sobre Incapacidad Temporal' contribuya a soluciones "el grave problema que sigue siendo el absentismo por incapacidad temporal". "No se trata en ningún caso de buscar culpables, sino de buscar soluciones", ha afirmado.

"LAS MUJERES HAN DICHO BASTA"

La secretaria general de CCOO, Loli García, ha destacado la relevancia del acuerdo en torno a un pacto de país por los cuidados, sobre el que ha afirmado que "incide además de manera muy clara en la responsabilidad pública".

"Las administraciones públicas deben garantizar el bienestar de todas las personas en el momento de su vida en que requieran de cuidado, siendo responsables del impulso y desarrollo de políticas que se desarrollan y de que estas se garanticen mediante servicios de calidad", ha añadido.

García ha destacado la necesidad de avanzar en la profesionalización de los cuidados, "con empleo de calidad, con condiciones laborales adecuadas y salarios dignos".

"Las mujeres hemos dicho basta; esto tiene que abordarse de otra manera y debemos dar una respuesta adecuada, eficiente y justa al crecimiento progresivo de la demanda de cuidados en una sociedad cada vez más diversa y más envejecida", ha añadido.

Por parte de UGT, Raúl Arza ha lamentado que no haya sido posible alcanzar un acuerdo en materia de teletrabajo, incorporación de los trabajadores a los órganos de decisión de las empresas, y sobre la de la jornada laboral de cuatro días y 32 horas semanales.

Arza se ha mostrado partidario de impulsar una "reflexión" sobre esta materia que permita "implementar medidas para que aquellas empresas que quisieran o pudieran explorar la posibilidad de la reducción de jornada, lo pudieran hacer".