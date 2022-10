La mesa de la ciencia pesquera se pospone hasta que se resuelva el veto europeo a la pesca de fondo

El Gobierno ha anunciado que pospone la celebración de la mesa de la ciencia pesquera, prevista para este mes de octubre en Vigo, hasta que se resuelva la resolución del veto europeo a la pesca de fondo que prohíbe la actividad en 87 caladeros del Océano Atlántico y que entró en vigor el pasado domingo 9 de octubre.

Así lo ha confirmado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en declaraciones a los medios tras la puesta de quilla del buque oceanográfico 'Odón de Buen' en el astillero vigués Armón.

Allí, la ministra ha justificado esta decisión porque uno de los objetivos de esta iniciativa es "dar cuenta de las resoluciones de la Comisión Europea a la comunidad pesquera" y, en estos momentos, ha asegurado, el Gobierno "está centrado en el recurso", por lo que la mesa se pospone "para cuando haya más información que trasladar".

"No hay fecha porque los acontecimientos nos lo han impedido y el Gobierno está haciendo frente a la resolución de la Unión Europea. No estamos de acuerdo. El Ministerio de Pesca está preparando el recurso con el Instituto Español de Oceanografía, es decir, de la mano de la ciencia porque consideramos que no es incompatible el trabajo de la flota pesquera española con la sostenibilidad y la preservación del medio natural", ha explicado Diana Morent.

La titular de Ciencia ha querido "reafirmar el compromiso" del Ejecutivo central de crear esta mesa de la ciencia y la pesca, "una iniciativa pionera", pero, ha reiterado, "no se va a poder celebrar en el mes de octubre", tras conocerse la resolución de la Comisión Europea sobre el veto a la pesca de fondo.

En este sentido, ha manifestado que la ciencia trabaja "mano a mano y codo a codo" de manera interministerial --junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-- para "favorecer que la sociedad tenga beneficios del mar de manera sostenible". "Del lado de la ciencia, pero también del lado de los pescadores", ha insistido.

Asimismo, ha señalado que la mesa de la ciencia pesquera es un proyecto "de una altura política que nunca se había practicado" en España. Una iniciativa, ha continuado, con la cual se pueden "poner en común" los intereses, "que no están enfrentados, sino alineados", entre la investigación científica y los sectores productivos que "después hacen una explotación de los mares y océanos" y que, ha añadido, "quieren hacerlo también en base a la ciencia y el conocimiento porque se juegan su futuro y el de todas las generaciones".

RECURSO

Cuestionada sobre cuándo presentará el Gobierno el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Diana Morant ha expuesto que el Ejecutivo "esta trabajando en él" y quiere que sea un recurso "de mucha solvencia y de mucho rigor científico".

En este sentido, ha asegurado que considera que la Unión Europea "se ha excedido" y que "hay zonas que se han declarado como de preservación frente a la pesca de arrastre que exceden a lo que científicamente se apunta a que es necesario proteger".

Por eso, ha insistido en que el Gobierno central "no está a favor" y cree que esta resolución "excede los límites para la preservación del medio ambiente".

"Somos capaces de preservarlo y nosotros también queremos preservarlo, pero no coincidimos con esta resolución y estamos trabajando con mucho rigor para convencer a la Unión Europea de que se equivocan. Ojalá podamos convencerles y nos permitan trabajar con rigor científico y que los sectores productivos tengan el derecho a la explotación sostenible que nosotros consideramos", ha apostillado la ministra de Ciencia.