MÉS teme que la crisis de Vox se traslade al Consell y pide al PP "actuar con responsabilidad"

Alzamora: "Vox ya ha demostrado que no es un partido de fiar y que ha convertido las instituciones en el escenario de un chantaje y mercadeo constante"

El portavoz ecosoberanista remarca que Galmés afronta un panorama "delicado y complicado"

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha mostrado este martes su preocupación ante la posibilidad de que la crisis interna de Vox se traslade a la institución insular y ha pedido al PP "actuar con responsabilidad".

En una nota de prensa, MÉS ha informado que su portavoz en el Consell ha mostrado su preocupación ante la posibilidad que la crisis interna de Vox se traslade a la institución insular donde este partido sostiene en el gobierno al 'popular' Llorenç Galmés.

Según Alzamora, "la gobernabilidad del Consell ha quedado comprometida y a expensas de un partido que ha hecho implosión por la ambición personal de sus miembros". Así, de acuerdo con el portavoz ecosoberanista, "la estabilidad política en el Consell depende ahora de como actúen los cinco consellers y de qué bando apoyen". En cualquier caso, ha asegurado Alzamora, "nos encontramos ante una situación de incertidumbre y preocupación".

Con todo, el portavoz de MÉS ha remarcado que Galmés afronta un panorama "delicado y complicado" y que a partir de ahora "quedará mucho más secuestrado por las voluntades de los (todavía) consellers de Vox". En este sentido, ha asegurado que "si hasta ahora Galmés y el PP en el Consell han tenido que ceder a todas las demandas de los ultras, a partir de ahora todavía cederá más si quiere mantener el apoyo que tiene".

No obstante esto, en opinión de Alzamora, "Vox ya ha demostrado que no es un partido de fiar y que ha convertido las instituciones en el escenario de un chantaje y mercadeo constante". De hecho, Alzamora ha recordado que desde el inicio de la legislatura, el grupo insular de Vox "ha impuesto las tesis negacionistas" que han acabado siendo aceptadas por el PP. "No escondemos nuestra preocupación", ha dicho Alzamora.

Ante un escenario incierto, Alzamora ha reclamado al presidente del Consell "responsabilidad y garantizar la gobernabilidad". "Llorenç Galmés decidió pactar con Vox y ahora no puede rehuir. Él era consciente de quién eran sus socios. Aun así, decidió ligar su futuro con la extrema derecha y ahora quizás pagará las consecuencias", ha concluido.