MÉS señala que el carril bus VAO se implantó "con autorización de la DGT" y critica que Galmés "mintiera" para retirarlo

MÉS per Mallorca ha asegurado que la implantación del carril bus VAO se hizo con "la autorización y los informes favorables de la Dirección General de Tráfico (DGT)", por lo que ha censurado que el actual presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, "mintiera" o "no supiera que ahora no se pueda quitar".

De esta manera se ha expresado el portavoz de la formación en la institución insular, Jaume Alzamora, quien ha indicado que Galmés "tiene un problema para justificar" su propuesta de retirar dicho carril.

En declaraciones a la prensa tras el pleno del Consell celebrado este lunes, el representante de MÉS ha mostrado su "sorpresa" ante la afirmación, por parte del Ejecutivo insular, de que se dispone de un informe que asegura que el carril bus VAO "es ilegal". "Un informe que no dicen de dónde sale y que por tanto se puede cuestionar su legalidad", ha argumentado.

"La solución a la saturación de las infraestructuras es la transferencia de las competencias del transporte terrestre para planificar un transporte público útil para la ciudadanía de Mallorca", ha recalcado Alzamora.