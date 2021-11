MÉS reclama un nuevo estatus político para las Islas que incremente su nivel de soberanía

MÉS per Mallorca ha reclamado un nuevo estatus político para Baleares que incremente el nivel de soberanía, al considerar que las instituciones "no tienen prácticamente capacidad para tomar decisiones potentes que puedan influir en la economía de las Islas".

En nota de prensa, la formación ha subrayado que Baleares "no tiene el control de puertos y aeropuertos, no puede influir en las políticas laborales, no controla las costas y no tiene capacidad de concertar directamente con la Unión Europea", entre otras cosas.

En este sentido, el Consejo Político de MÉS, celebrado por primera vez de manera presencial desde el estallido de la pandemia, ha validado la ponencia política que se debatirá en la V Asamblea General, prevista para los días 26 y 27 de noviembre.

Ante este panorama, "y con un poder autonómico muy subordinado al Estado y a la UE, no queda más remedio que asumir que, para llevar a cabo un cambio en el modelo económico, ecológico y social de las Islas, es necesaria una mayor soberanía política y económica", han continuado.

Por ello, la formación ha planteado aprovechar el debate de la Ley de Consells para abordar la estructura interna y reforzar política y económicamente el papel de los ayuntamientos.

Durante el encuentro, los dos candidatos a encabezar las listas de MÉS en el Parlament y el Consell han aprovechado para alentar a la militancia y poner la vista en la Asamblea como punto de partida para las próximas elecciones autonómicas e insulares.

Por su parte, el candidato de MÉS al Parlament, Lluís Apesteguia, ha descrito el proceso de primarias como "un espacio donde se ha debatido desde la tranquilidad, la empatía y la serenidad", y ha considerado que de la misma manera se debe encarar el proceso del congreso.

Por otro lado, el candidato al Consell, Jaume Alzamora, ha destacado los "tres grandes temas" que se han puesto sobre la mesa: la creación del partido, la marca estable entre islas y el congreso del 26 de noviembre.

Con todo, ha recalcado que, "para incidir en políticas valientes, hay que tener un partido fuerte con visión de futuro, con unidad, con más base e integrador".