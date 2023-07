MÉS por Mallorca asegura que PP y Vox no "castellanizarán" la educación y la administración: "Les volveremos a ganar"

El líder de MÉS lamenta que la intención de "ofrecer nueva glorias a España" guíe el programa de gobierno de Prohens

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha asegurado este martes que PP y Vox no conseguirán "castellanizar" la educación y la administración pública: "Les ganamos y les volveremos a ganar y quien no se lo permitirá será un pueblo que ya les frenó una vez", ha señalado.

En la segunda jornada del debate de investidura de Marga Prohens, en el turno de réplica de los grupos parlamentarios, el ecosoberanista ha recordado que hubo un tiempo en que el PP no consideraba el catalán como un problema. "Ahora solo lo nombran para atacarlo", ha afirmado.

Apesteguia ha acusado al PP de romper los consensos alcanzados en los últimos años y "crear un problema donde no lo hay". Así, ha calificado de "nefastas" las propuestas en materia de lengua en diversos ámbitos.

El portavoz ecosoberanista ha asegurado que "normalizar" a la extrema derecha en las instituciones de las Islas ha sido "decisión exclusiva" de Marga Prohens y ha lamentado que no se aceptará su propuesta de aislar a Vox. "Nunca tenemos que normalizar lo que no es normalizable", ha añadido.

El líder de MÉS ha lamentado que la mayoría de las políticas estén guiadas por la intención de "ofrecer nuevas glorias a España", fórmula que ha empleado en varias ocasiones a lo largo de su intervención.

En relación al programa de gobierno expuesto este lunes por Marga Prohens, ha criticado la falta de concreción y sobre las propuestas fiscales ha preguntado a la candidata "cuánto se dejará de recaudar". El ecosoberanista ha admitido que los impuestos son "antipáticos" pero son "esenciales" en la redistribución de la riqueza.

Apesteguia ha criticado la falta de referencias a la cooperación, a los deportes, a los servicios sociales, a personas mayores y a competencias transferidas a los consells insulares.

El portavoz de MÉS per Mallorca ha acusado al PP y Vox de ser los auténticos "turismofóbicos" porque, ha argumentado, la masificación no solo es "insostenible" desde el punto de vista económico, ambiental, laboral y de calidad de vida de los residentes, sino que afecta "negativamente" a la propia calidad de la experiencia turística.

En materia de vivienda, ha negado que el encarecimiento provenga del intervencionismo, y aunque ha reconocido que "no se rechazan" todas las medidas, otras solo fomentarán "una nueva burbuja inmobiliaria". De este modo, ha reclamado medidas para que las más de 100.000 viviendas vacías en Baleares se pongan en circulación. "Esta tiene que ser la legislatura de la vivienda".

Apesteguia ha concluido acusando a Marga Prohens de "claudicar ante el neofranquismo" al aceptar la derogación de la ley de memoria democrática.