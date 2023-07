MÉS per Palma votará el viernes a favor de la propuesta de organización del Ayuntamiento de Palma

MÉS per Palma ha revelado este miércoles que votará a favor de las propuestas de organización que se votarán en el pleno extraordinario del Ayuntamiento del próximo viernes, mientras que se abstendrá en la designación de los consejos de administración de las empresas públicas municipales.

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras, después de que la portavoz del equipo de gobierno municipal, Belén Soto, señalara que el viernes se producirá esta sesión extraordinaria de organización y de urgencia ya que en la sesión del pasado 28 de junio el pleno rechazó las propuestas del equipo de gobierno referentes a la creación y composición de las comisiones permanentes, los nombramientos de las Juntas de Distrito de Palma y a las retribuciones de los miembros de la corporación municipal y de los grupos.

Contreras ha señalado que su formación apoyará las propuestas "porque se ha hablado y consensuado con el PP" y, a su entender, "con los otros grupos municipales".

En este sentido, el ecosoberanista ha considerado que las reuniones llevadas a cabo con los grupos municipales esta semana se deberían "haber hecho antes" y ha asegurado que "por eso votaron en contra en el pleno del pasado 28 de junio". "Tradicionalmente se hablaba con todos los grupos de gobierno y no fue así", ha añadido.

Además, ha explicado que MÉS per Palma se abstendrá "de forma crítica" en la designación de los consejos de administración de las empresas públicas, puesto que "no es proporcional con la realidad del PP que propongan mayoría absoluta en estas empresas cuando no tienen mayoría como gobierno".