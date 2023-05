MÉS per Palma lamenta que no se pueda reeditar el pacto en Cort pese a que celebra haber mantenido los resultados

MÉS per Palma ha calificado de "mala noticia para los vecinos" que no se pueda reeditar el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Palma, ya que pese a que la formación ha mantenido los mismos representantes en Cort --tres--, el bloque progresista no alcanza la mayoría para volver a gobernar.

Así lo ha manifestado la cabeza de lista de la formación en el Consistorio, Neus Truyol, en una rueda de prensa ofrecida tras conocer los resultados del 28M, que ha indicado que "no son los que les hubieran gustado".

Truyol ha manifestado que su partido trabajará para mantener "la confianza" de los ciudadanos en los próximos cuatro años y ha pedido "hacer un trabajo de análisis" ante las "altas cifras de abstención". Aún así, ha puntualizado que los objetivos de MÉS per Palma "siguen vigentes", entre los que ha situado el ecologismo y la justicia social, por lo que ha anunciado una "oposición valiente y radical", en cuanto se constituya el Ayuntamiento.

Por último, Truyol ha agradecido el apoyo a los 14.000 palmesanos que han votado a MÉS per Palma y ha felicitado al candidato del PP, Jaime Martínez, por su victoria electoral.