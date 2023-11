MÉS per Palma denuncia las "malas prácticas" del área de Cultura

MÉS per Palma ha denunciado este viernes las "malas prácticas" del área de Cultura de Cort, tras conocer que el director general de Música y Artes Escénicas dirigirá personalmente la nueva Compañía de Danza de Palma y el casting de la obra 'Ca ses monges', de Xesc Forteza.

Según ha manifestado el regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, en una nota de prensa, "la concejalía de Cultura incumple sistemáticamente las buenas prácticas. Todos los procedimientos se hacen a dedo por parte de cargos políticos y partidistas, con unas condiciones que son deplorables".

La reacción de MÉS ha surgido a raíz de los anuncios de los últimos días de la creación de la Compañía de Danza Ciutat de Palma y del anuncio del casting para la producción propia del Ayuntamiento dela obra 'Can Ses Monges', de Xesc Forteza. "Es inaudito que un cargo político nombrado por un partido sea quién haga el casting para la producción o que se proponga a él mismo para la dirección de una nueva Compañía municipal de danza. Esto incumple sistemáticamente cualquier tipo de buena práctica, además de excluir al propio sector a la hora de poder participar, implicarse o tener oportunidades de trabajo dentro de estos tipos de procesos".

Así, Contreras ha querido aclarar que "no es la primera vez que se ven este tipo de prácticas desde el cambio de equipo de gobierno". "El mismo coordinador de Cultura está haciendo de comisario de ciclos propios de la concejalía, y todo lo que se hace desde Música y Artes Escénicas es una decisión exclusiva del director general, dando la espalda al sector", ha añadido.

"Emplean la institución para su propio beneficio profesional, y esto es muy grave. Desde el suyos cargos públicos están haciendo intrusismo profesional y competencia desleal, además de lo que esto supone de desviación de funciones", ha enfatizado el regidor de MÉS per Palma, apuntando que "los cargos políticos no tienen que hacer el trabajo de los técnicos de Cultura, ni la que tendrían que hacer los profesionales del sector". "¿Si dedican el tiempo a esto, cuando se supone que gestionan?", se ha preguntado, exponiendo que "es cómo si un conseller de Sanidad dedicara parte de su jornada a hacer operaciones o a atender los paciente en una consulta". "¿Nos fiaríamos en este caso de que el sistema sanitario funcionara correctamente?", ha insistido.

Por otro lado, MÉS per Palma ha denunciado también que las fórmulas que emplean para este tipo de proyectos "precarizan" el sector. Es el caso de la Joven Compañía de Danza, que pretendenconformar a través de contratos de prácticas a través de convenios con el SOIB, ha puesto de ejemplo la formación ecosoberanista. "Esto es una aberración, la danza y la cultura necesitan oportunidades laborales reales y no iniciativas que sigan consolidando la precarización de sus profesionales", ha opinado. "Las instituciones públicas tienen que velar por sus condiciones de trabajo y no ser, precisamente, las que profundicen en el desprecio hacia el trabajo cultural. La cultura también es un trabajo y, como todo trabajo, tiene que poder ser ejercida con derechos y obligaciones", ha concluido Miquel Àngel Contreras.