MÉS per Menorca da por "roto" el pacto de gobierno en el Consell Insular

El partido acusa a PSOE de "plegarse" a "presiones" de Palma y suspender el pleno sobre Propuesta de Ley de Reserva de la Biosfera

MÉS per Menorca ha dado este domingo por "roto" el pacto de gobierno en el Consell Insular, después de que los socialistas menorquines se hayan "plegado" a las "presiones" de Palma y suspendido el pleno en el que se iba a debatir la aprobación de la propuesta de Ley de la Reserva de la Biosfera a la que "ya habían dado el visto bueno".

Según ha informado MÉS per Menorca este domingo en nota de prensa, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, ha desconvocado el pleno extraordinario previsto para este lunes para "impedir la aprobación de la propuesta de Ley de Reserva de la Biosfera".

La suspensión de este pleno extraordinario, ha añadido el partido menorquinista, se ha producido cuando "la propuesta que se llevaba a votación ya había sido aprobada por comisión informativa con el voto a favor de todos los grupos del gobierno insular --PSOE, MÉS per Menorca y Unidas Podemos-- y fue presentada a los medios el pasado 15 de marzo por parte de la misma Susana Mora, el conseller insular de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera, Josep Juaneda, y la portavoz de Unidas Podemos en el Consell Insular, Cristina Gómez". En esa ocasión, cabe recordar que los tres portavoces elogiaron el consenso obtenido y pusieron énfasis en la amplitud de la participación en el proceso de elaboración de la propuesta.

Desde hace unos días, sin embargo, ha lamentado MÉS per Menorca, "el Govern ha empezado a interferir en la celebración de pleno con la pretensión de que el Consell Insular modificara la propuesta antes de que fuera enviada al Parlament para su tramitación como proposición de ley".

La formación menorquinista ha insistido, en este punto, en que la adopción de una ley a iniciativa de un Consell Insular es un proceso de "codecisión". Es decir, ha precisado, el Consell adopta el texto que cree conveniente, desde la "más absoluta" autonomía, y lo envía al Parlamento para que sean los grupos políticos del legislativo quienes acaben de dar forma definitiva al texto. "El Govern quiere alterar y pervertir esta lógica para que el Consell Insular le envíe ya de entrada un texto de su gusto", ha censurado.

De acuerdo con el vicepresidente del Consell Insular y coordinador general de MÉS per Menorca, Miquel Àngel Maria, "la pretensión del Govern no solo es insólita y atenta contra la autonomía del Consell sino que también es extemporánea, porque el ejecutivo autonómico ha conocido en todo momento el estado de tramitación de la propuesta y, en caso de que no hubiera estado de acuerdo podría haber incidido en tiempo y forma a través de los consellers insulares de sus mismas formaciones políticas, esto es, PSOE y Unidas Podemos" y ha añadido que "lejos de esto, los consellers insulares de PSOE y Unidas Podemos han alabado públicamente desde hace días la propuesta, lo que denota claramente que el cambio de guión viene impuesto por Palma".

Para justificar lo "injustificable", el Govern habría encargado "deprisa y corriendo" a la Abogacía de la Comunidad Autónoma y al Ministerio para la Transición Ecológica unos informes con observaciones en el texto acordado.

Respecto a esto, MÉS per Menorca ha calificado como "insólito" que se emitan informes en relación a un texto legal que está en un estado preliminar de tramitación y que es precisamente el Parlament quien tiene que evaluar este tipo de objeciones. "Este hecho demuestra la intención de interferir en el proceso de toma de decisión del Consell Insular", ha enfatizado.

Además, ha continuado diciendo la formación menorquinista, "no tiene ningún sentido que, no tratándose de una aprobación definitiva, se dé marcha atrás de forma apresurada a la aprobación de un texto que ha pasado todos los filtros procedimentales y cuenta con todos los informes preceptivos favorables porque hay unos informes, hechos a instancia de parte y ajenos al procedimiento, que hacen consideraciones que se pueden incorporar perfectamente en las próximas fases de discusión de la propuesta en el Parlament".

Por su parte, el portavoz del grupo MÉS per Menorca en el Consell Insular, Josep Juaneda, ha recordado que "la elaboración de una iniciativa legislativa relativa a Menorca Reserva de la Biosfera es uno de los acuerdos de gobierno firmados en julio de 2019 entre PSOE, MÉS per Menorca y UP".

Juaneda ha apuntado que "esta maniobra de la presidenta del Consell Insular presionada por sus superiores de Palma, constituye una vulneración flagrante de uno de los acuerdos clave en los que reposa el acuerdo de gobernabilidad del Consell Insular". Y, ha señalado que "desgraciadamente, la presidenta y los consellers del PSOE han preferido poner por delante su lealtad de partido que su lealtad al acuerdo gracias al que gobiernan Menorca y, sobre todo, por delante de su lealtad a los menorquines".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ante la "gravedad" del incumplimiento y por el "vergonzoso" acatamiento de los dictados del gobierno autonómico, MÉS per Menorca considera "roto" el pacto de gobierno en el Consell Insular de Menorca.