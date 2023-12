Més per Menorca pide depurar responsabilidades en el PP por el "fracaso" de los presupuestos

Més per Menorca ha pedido este jueves depurar responsabilidades en el PP por el "fracaso" de los presupuestos del Consell de Menorca tras el voto en contra de la consellera de Vox, Maite Medrano, que ha impedido aprobar las cuentas públicas durante el pleno extraordinario.

"El pleno ha vivido hoy una de las situaciones más surrealistas que se recuerdan", han señalado los menorquinistas, que han criticado "el chantaje de Vox, que ha condicionado el apoyo a los presupuestos a una eventual reentrada en el gobierno del Consell, de donde fue expulsado por la inoperancia de su única consellera".

Sin embargo, Més per Menorca ha considerado que el PP ha sido "incapaz de reaccionar y plantear ninguna alternativa para intentar salvar las cuentas de la institución para el año 2024".

Los menorquinistas han apuntado que "la consellera de Servicios Generales, Maria Antònia Taltavull, se ha limitado a leer dos intervenciones previamente preparadas, que desde el momento que se ha evidenciado que el gobierno no tenía mayoría para aprobar el presupuesto han dejado de tener ningún sentido".

"La consellera no ha cambiado ni una coma de su discurso, sin hacer ninguna referencia a lo que estaba sucediendo ni a nada que hayan dicho los portavoces de la oposición, y se ha limitado a leer lo que llevaba escrito, de espaldas totalmente a la realidad y a la nueva situación creada", han manifestado.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Juaneda, ha enumerado todos los motivos por los que su partido no puede apoyar el proyecto de presupuestos presentado, y ha reprochado al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca que, dado que gobierna en minoría y que no tenía garantizado el apoyo del pleno, "no haya hecho ningún gesto para negociar una revisión en profundidad de las cuentas".

Los menorquinistas han tildado de "esperpéntica y gravísima" la situación que se ha vivido este jueves y lo ha atribuido a la "imprevisión del PP ante lo que podía suceder al no tener una mayoría garantizada".

Así, Juaneda ha exigido al presidente que "asuma sus responsabilidades y, por el bien de Menorca y de su gente, reconduzca este despropósito de manera inmediata". El portavoz menorquinista ha reprochado Vilafranca que es "una irresponsabilidad llegar al pleno con un presupuesto que no tiene los apoyos garantizados y una grave falta de respeto a la ciudadanía".

Més per Menorca ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos, que Juaneda ha argumentado asegurando que "no es un no al presupuesto, sino un llamamiento a volver a los despachos del equipo de gobierno para que lo revisen de arriba abajo y lo rehagan íntegramente, volviendo al pleno con un proyecto de presupuesto que sea asumible".