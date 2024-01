Més per Menorca pide a la consellera Marta Vidal que explique el archivo de la denuncia a la operación Metrovacesa

El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha solicitado este martes la comparecencia de la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ante el pleno de la Cámara Autonómica.

Castells quiere que se celebre una sesión informativa en el Parlament donde la consellera Marta Vidal explique el motivo que ha provocado el archivo, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de la denuncia que presentó el actual Govern contra la operación de compra de las viviendas de Metrovacesa por parte del anterior ejecutivo.

El portavoz de Més per Menorca ha considerado que "se está ante un nuevo escándalo" y ha manifestado "no saber que es peor: si se presentó una denuncia sin ningún sustento, el Govern ha intentado engañar la ciudadanía; pero si realmente había algún indicio y no se han atendido las peticiones de la Fiscalía, se trata de una grave dejadez de funciones por parte del Ejecutivo balear".

Josep Castells ha señalado finalmente que "sea lo que sea, la consellera Vidal tiene que dar explicaciones" y ha avanzado que "si no es convincente, tendrá que asumir responsabilidades porque lo que ha sucedido es muy grave".