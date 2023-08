Més per Menorca critica que "cuando el PP toca el poder, la primera víctima siempre es la lengua"

Més per Menorca ha criticado este miércoles que "cuando el PP toca el poder, la primera víctima siempre es la lengua", en relación a la decisión del Govern de eliminar el requisito del catalán para que los profesionales sanitarios puedan acceder a una plaza.

"No ha sido algo que nos haya sorprendido", ha afirmado el portavoz de la formación en el Consell de Menorca, Josep Juaneda, quien ha añadido que "la lengua es la obsesión del PP".

Sin embargo, desde Més per Menorca han querido mostrar su "frontal rechazo" a esta decisión que, como ha dicho el diputado Josep Castells, "no está sustentada en ningún informe técnico que avale que con esta acción se pondrá solución a la carencia de personal, lo que buscan es convertir la lengua catalana, propia de Baleares, en una lengua de segunda división".

Més per Menorca ha considerado que el hecho que Baleares no sea un destino atractivo para el personal sanitario no es debido al requisito de tener una titulación básica de catalán, sino a las dificultades que se encuentran las personas "para mantener un nivel de vida digno en el archipiélago". En esta línea, los menorquinistas apuntan al encarecimiento de los precios y, sobre todo, a la falta de vivienda asequible.

Además, también han recordado que eliminar el requisito del catalán a la sanidad vulnera el Estatut d'Autonomia y han exigido al PP que "cese en su cruzada contra la lengua propia" y que "trabaje para ofrecer soluciones reales a la carencia de efectivos en la sanidad pública, y no empleen los servicios públicos para difundir consignas partidistas".