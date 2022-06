MÉS per Marratxí critica que AENA no acepte las alegaciones para mantener el 'pulmón verde' de Son Bonet

El gestor aeroportuario mantiene intacta su voluntad de construir el megaparque fotovoltaico

MÉS per Marratxí ha criticado la "nula sensibilidad" de AENA después de que el gestor aeroportuario no haya aceptado ninguna de las más de 1.000 alegaciones presentadas por la plataforma Son Bonet Pulmó Verd y diferentes partidos políticos y entidades para mantener el 'pulmón verde' de Son Bonet.

Según ha informado MÉS per Marratxí este martes en nota de prensa, la formación censura, una vez más, la "falta de sensibilidad" de AENA ante la gran oposición vecinal e institucional que ha generado el proyecto de construcción de un gran parque fotovoltaico en el único espacio verde existente entre el Pla de na Tesa, el Pont d'Inca y Cas Capità. Esto, tras que el gestor aeroportuario no haya aceptado ni una de las más de 1.000 alegaciones presentadas, también desde MÉS per Marratxí, para evitar destruir este "espacio libre público".

MÉS per Marratxí ha reafirmado, de este modo, su oposición al proyecto fotovoltaico en Son Bonet y ha insistido en que AENA tiene que buscar "con urgencia" una ubicación alternativa "menos agresiva con el entorno". "El gestor aeroportuario tiene que respetar la voluntad vecinal y de las administraciones local, insular y autonómica para no dinamitar dos décadas de acuerdo sobre los usos de estos terrenos", ha hecho hincapié.

Finalmente, para MÉS per Marratxí, "el Gobierno estatal también ha de ser consecuente con la realidad local y defender públicamente el 'pulmón verde de Son Bonet', haciendo todo lo posible para que AENA, una entidad pública empresarial, rectifique a tiempo".