MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos solicitarán una comisión de investigación en paralelo

No solo por el caso Koldo, sino también para saber qué pasó con todas las contrataciones públicas en tiempos de pandemia

MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han informado de la decisión de sus respectivas ejecutivas de presentar, en los próximos días, una solicitud conjunta de comisión de investigación en el Parlament balear para resolver dudas sobre el caso Koldo, pero también para saber qué pasó con todas las contrataciones públicas en tiempos de pandemia "que se ha sabido que no son aparentemente correctas".

Así lo han anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles los portavoces de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; de Més per Menorca, Josep Castells, y de Unidas Podemos, Cristina Gómez.

"La decisión de instar esta comisión es porque queremos saber qué ha pasado", ha dicho Gómez. En este sentido, ha asegurado que, por una parte, quieren conocer qué ha ocurrido con el caso Koldo y "qué pasó después de la llegada del Govern del PP, porque hay noticias de una posible caducidad del expediente", y, por otro lado, quieren desgranar todas las contrataciones públicas hechas en tiempos de pandemia "que se ha sabido que no han sido correctas y algunas de ellas están en trámites judiciales".

También ha aclarado que "obviamente" no apoyarán la comisión de investigación solicitada por Vox, al que ha acusado de tejer "una táctica y estrategia partidista".

De su lado, el portavoz de MÉS ha justificado la decisión conjunta de presentar la solicitud de comisión por la presunta "mala praxis administrativa, de no celeridad," del anterior Govern, y también por una posible "negligencia del nuevo", ante la presumible caducidad del expediente, ya que "un caso así tendría que haber sido de la máxima prioridad", ha opinado.

En esta línea, ha creído que "lo ideal" sería que el PSIB hiciera también esta petición de comisión en el Parlament, pero los socialistas han manifestado que se centrarán en la comisión que previsiblemente se aprobará en el Congreso. Al respecto, ha reprochado que aquí también "es necesario que se apruebe la comisión para esclarecer las cuestiones que crean dudas y se den respuestas".

Volviendo de nuevo a la petición conjunta de una comisión con Més y Unidas Podemos, Apesteguia ha aclarado que, "ahora mismo", consideran que "como se hizo la contratación --de las mascarillas a la empresa vinculada con el asesor de Ábalos-- era la forma habitual en el momento de pandemia", por lo tanto no cuestionan "en principio" el proceso de contratación.

Con todo, ha asegurado no entender "la gran dilación que se produce desde que se comprueba que la calidad de las mascarillas no era la adecuada y el momento de reclamación", motivo que le lleva a solicitar la comisión de investigación, "igual que tampoco se entiende la dilación desde el momento en que entra el nuevo Govern y ahora mismo, en el caso de que se haya producido la caducidad del expediente".

El último en intervenir ha sido el portavoz de Més per Menorca, quien ha remarcado que su trabajo como oposición es "controlar a los gobiernos". "Tenemos la obligación de averiguar cómo se ha derrochado este dinero, porque es una cantidad importante y es nuestra obligación", ha insistido.

En esta línea, ha recalcado que la comisión serviría para "cosas tan simples como explicar por qué se ha tardado tres años en la reclamación --el anterior Ejecutivo balear--, y siete meses, si es que esto forma parte del traspaso de información, por parte del nuevo Govern".

Por último, ha reconocido que una comisión de investigación "a lo mejor" no es el mejor canal, considerando que la mejor vía habría sido la Oficina Anticorrupción "que se han cargado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Castells ha mencionado, durante su intervención, que este miércoles se ha constituido la ponencia que realiza el informe sobre la Proposición de Ley "de oscuridad" del PP, que incluye la eliminación de la Oficina Anticorrupción.

"Esta ponencia se ha constituido este miércoles con siete miembros, y el bloque PP-Vox ha rechazado todas las enmiendas de la oposición; se han aprobado todos los artículos y en estos momentos ya está en condiciones de ser incorporada en una próxima comisión para hacer el dictamen e ir a pleno", ha matizado, calculando que tardará "entre tres o cuatro semanas".