MÉS per Mallorca, Més per Menorca y UP piden que espacios naturales de Baleares en manos de Defensa pasen a ser públicos

MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que espacios naturales de Baleares en manos del Ministerio de Defensa pasen a ser públicos.

En una nota de prensa conjunta, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos (UP), atendiendo a una demanda pública del GOB Mallorca, han registrado una PNL en el Parlament para que los espacios naturales de Baleares que actualmente están en manos del Ministerio de Defensa pasen a ser públicos y evitar así su desafectación y venta al mercado inmobiliario.

Las tres formaciones han alertado que la oferta inmobiliaria de grandes espacios naturales podría tener graves consecuencias urbanísticas, ambientales, paisajísticas y sociales y han creído que habría que adoptar medidas para garantizar el mantenimiento de su titularidad pública, así como avanzar en medidas de gestión para su restauración y conservación ambientales y en la ordenación del disfrute público compatible con la protección del patrimonio natural.

En el caso de Mallorca, el diputado de MÉS, Ferran Rosa, ha denunciado que hace meses que se publicita en portales inmobiliarios la antigua batería del Cap Blanc y, recientemente, se han detectado obras de cierre en la batería de costa de Rafeubetx, que podrían seguir el mismo camino. "El Cap Blanc o Rafeubetx son espacios de gran valor ambiental amparados por figuras de protección de la UE (ZEPA y LIC) que podrían acabar siendo transformados en instalaciones turísticas. No lo podemos permitir", ha afirmado Rosa.

En el caso de Menorca, el diputado de Més, Josep Castells, ha recordado que también existen ejemplos de antiguas instalaciones ubicadas en espacios naturales que han acabado en manos privadas como por ejemplo la batería de Llucalcari, la batería de Biniancolla o la batería de Son Olivaret. "Tenemos que dar un uso público a estas instalaciones, priorizando la conservación del entorno natural. El Ministerio se tiene que implicar para que no se conviertan en un negocio", ha asegurado Castells.

"Con el espacio de Rafeubetx y otros similares en las Islas queremos que el Ministerio siga el modelo de Cabrera y no el del Cap Enderrocat, porque preferimos los parques abiertos a la ciudadanía a los hoteles de cinco estrellas en parajes que antes eran de titularidad pública, y la protección de la biodiversidad por encima de los intereses económicos, urbanísticos y depredadores", ha defendido la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez.

Así, atendiendo a la pública demanda del GOB Mallorca, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han registrado una PNL en el Parlament que insta al Gobierno de España a paralizar de manera inmediata la oferta y posible venta de espacios naturales de las Islas que hayan sido desafectados por el Ministerio de Defensa.

Además, la PNL insta a promover un acuerdo de cesión del Ministerio de Defensa al Ministerio para la Transición Ecológica de las propiedades desafectadas en Baleares y que tengan valores ambientales relevantes y a impulsar un acuerdo entre este último y la administración competente en materia de espacios naturales para la gestión de estos espacios, así como dotarlos de instrumentos de ordenación y gestión que posibiliten la recuperación y conservación de los valores ambientales y a la vez un uso público sostenible.

Las tres formaciones han recordado que en 2013 se elaboró la Propuesta para la Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa (Predidef), con el objetivo de racionalizar y reducir el importante gasto que supone el mantenimiento de estas instalaciones y terrenos que hoy ya no tienen interés militar. El Predidef prevé la desafectación de parte de este patrimonio y la puesta a disposición del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (Invied) para ofrecerlo al mercado inmobiliario.

Actualmente, Defensa es propietario de un número importante de instalaciones en Baleares de gran valor ambiental, algunas de ellas aún utilizadas por el Ministerio mientras otras han dejado de tener interés militar y han sido casi abandonadas, haciéndose únicamente una vigilancia y mantenimiento mínimos.