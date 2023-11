MÉS per Mallorca critica la "hipocresía" del Consell por suprimir los fondos destinados a la compra del Castell d'Alaró

La formación presentará una enmienda a los presupuestos para destinar 1 millón de euros a la compra del Castell

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha criticado la "hipocresía" del presidente insular, Llorenç Galmés, por suprimir los fondos destinados a la compra del Castell d'Alaró, "a pesar de ser un compromiso de Galmés".

En este sentido, Alzamora ha acusado el presidente de actuar "solo por motivos electorales y partidistas", refiriéndose a los presupuestos para 2024 de la institución insular en los que hay un "nulo interés en la compra del Castell d'Alaró", según ha informado la formación este martes en una nota de prensa.

Los ecosoberanistas han lamentado que los presupuestos no incluyen ninguna consignación presupuestaria destinada a la compra de este bien, una situación que contrasta con la del anterior equipo de gobierno del Consell que disponía de una partida para efectuar la operación de compraventa.

Ahora, según ha criticado Alzamora, "la partida ha desaparecido y resultará muy complicado proseguir con las negociaciones para adquirir el Castell y rehabilitarlo". En esta línea, ha señalado que a medida que el partido va analizando el presupuesto de forma detallada, "las sorpresas se suceden".

"Ninguna de las promesas y compromisos de Galmés con los distintos municipios de Mallorca tienen un reflejo presupuestario", ha subrayado el portavoz. Así, ha hecho referencia a la reconstrucción del teatro la Defensora de Sóller o a la ampliación de la residencia de Sa Pobla que, asegura Alzamora, "no se han cumplido".

Igualmente, ha considerado que al presidente insular "le han bastado cuatro meses para demostrar que miente de forma compulsiva". "Mintió como líder de la oposición, como candidato y ahora como presidente", ha añadido el ecosoberanista.

Por ello, MÉS per Mallorca ha presentado una enmienda pidiendo la inclusión de fondos específicos en el presupuesto para 2024, concretamente de 1 millón de euros, para la compra del Castell d'Alaró.

También sobre esta cuestión se ha pronunciado la portavoz de MÉS per Alaró, Aina Sastre, quien ha lamentado la actitud del equipo de gobierno y ha remarcado que "no es de extrañar que no dediquen ni un euro a la compra del Castell".

"Ya conocíamos el funcionamiento del PP estando en la oposición municipal y las acciones cuando están en el poder, y es lo mismo: mentiras y demagogia para acceder a gobernar", ha criticado Sastre.