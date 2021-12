MÉS per Mallorca cree que "no hay nada que esté más regulado" que los fondos europeos

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha considerado este lunes que "no hay nada que esté más regulado que los fondos europeos" en Baleares.

Así lo ha expresado Ensenyat en una rueda de prensa en el Parlament, ante las críticas de la oposición que ha acusado al Govern de realizar una "gestión política" de los fondos y no querer someterse al control de la Cámara autonómica.

Sobre la propuesta del PP para que haya una comisión de control a los fondos en el Parlament, Ensenyat ha remarcado que la función de la Cámara autonómica "es legislativa, no ejecutiva". Además, ha recordado que ya hay una oficina técnica de fondos europeos que tiene esta labor, por lo que "no podemos crear duplicidades".

"No deja de ser gracioso que gente que no ha querido participar en este proceso en el Pacto de Reactivación, después quiera hacer una serie de actuaciones que no corresponden al Parlament, sino que corresponden al Govern", ha censurado.

ENMIENDAS DEL PP BALEAR

Por otro lado, el portavoz ecosoberanista también se ha referido a la tramitación de los Presupuestos autonómicos para 2022 y ha criticado una de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular que pide bajar el tramo autonómico del IRPF: un 0,5% para rentas inferiores a 30.000 euros y un 0,25% para el resto.

Según Ensenyat, se trata de "una propuesta calcada de la Comunidad de Madrid" que "denota una voluntad del PP de querer vender humo". También ha criticado que es una muestra de "populismo" y de "poco realismo".

En este sentido, se ha preguntado qué servicios públicos se dejarán de prestar, si el PP baja los impuestos. "La práctica totalidad de la ciudadanía no se ahorrará ni un céntimo porque su propuesta sólo beneficia a unos pocos. Ésta es la verdad del gran anuncio de Ayuso, de Costa y de Prohens: humo para los ciudadanos más humildes y beneficios fiscales a los ricos", ha asegurado.

"Hoy mismo hemos sabido que el Gobierno de Ayuso ha pedido por carta a Almeida que perdone 17 millones del IBI de hospitales y juzgados. Éste es el trilerismo fiscal del PP. Una rebaja fiscal que no se sostiene y que sólo pretende beneficiar a los riesgos a costa de desmantelar el estado del bienestar", ha criticado.

CASO KITCHEN

Finalmente, ha reclamado al exlíder del PP Mariano Rajoy, quien comparece ante la comisión parlamentaria que investiga el caso Kitchen, "que por una vez sea sincero, sea honesto y confiese todo lo que sabe sobre la trama corrupta que involucra a su partido".

De acuerdo con Ensenyat, el caso Kitchen "no es ningún caso aislado", sino que se trata de "una pieza más del engranaje corrupto que durante décadas ha utilizado el PP para aprovecharse de sus instituciones en beneficio propio". Rajoy, ha dicho, "tiene hoy la oportunidad de ser sincero, confesar la verdad, y como mínimo, pedir perdón a la ciudadanía".