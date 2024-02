MÉS insta a Prohens a posicionarse sobre la posibilidad de que un tránsfuga presida el Parlament

MÉS per Mallorca preguntará este martes en el Parlament a la presidenta del Govern, Marga Prohens, su opinión sobre qué es un diputado tránsfuga y sobre la posibilidad de que un tránsfuga presida la Cámara autonómica.

Lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, que ha lamentado que finalmente no se vaya a poder celebrar la comparecencia de la presidenta autonómica tras la crisis abierta en Vox por lo que ha adelantado que trasladará sus preguntas en el debate de control al Ejecutivo.

Apesteguia ha lamentado que una semana después de estallar la crisis en Vox, la presidenta Prohens no se ha pronunciado todavía. "La crisis no afecta solo a Vox. Desde el momento en que afecta al presidente del Parlament, está afectando al conjunto de las instituciones y tiene que entender que desde la sesión de investidura, ha habido cambios", ha señalado.

El portavoz de MÉS per Mallorca ha explicado que si el PP sigue con sus políticas de pacto, para sumar los 30 diputados necesarios para impulsar sus políticas tendrá que apoyarse en un grupo de diputados cuyo partido les ha abierto un expediente de expulsión, lo que "cabe en todas las definiciones de transfuguismo".

Para Apesteguia, Prohens no solo no debe apoyarse en tránsfugas sino que tiene que poner en marcha todos los mecanismos reglamentarios para que los tránsfugas no se apoderen del grupo, ni de su financiación ni de su capacidad de influencia.

Por otra parte, el ecosoberanista también ha lamentado que no se haya podido impulsar finalmente la comparecencia de la consellera de Vivienda, Movilidad y Territorio, Marta Vidal, y ha lamentado que la única política real de vivienda ha sido "renunciar a 88 pisos de Metrovacesa".

Las comparecencias de Marga Prohens y Marta Vidal no han podido llevarse a cabo después de que el pasado jueves, a última hora, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, desconvocara la Mesa y la Junta que tenía que debatir la inclusión de estos puntos en un pleno extraordinario.

Apesteguia ha reivindicado el amplio apoyo que cosechará la ley del taxi este martes, aunque no cumpla con todas las expectativas de MÉS. El ecosoberanista ha celebrado que la norma vea la luz, aunque insistiendo en que "se tendría que haber ido más allá".