MÉS forzará un debate sobre la insularidad en el primer pleno del Senado

MÉS per Mallorca, la formación nacionalista representada en la Cámara Alta por el senador Vicenç Vidal va a forzar un debate político sobre la atención que la institución presta a la insularidad en el primer pleno de la legislatura que el Senado celebra el próximo martes 4 de febrero.

Lo hará al presentar una propuesta de reforma del Reglamento alternativa a la firmada por todos los grupos para adecuar las comisiones del Senado a la estructura del nuevo Gobierno; con ella pide una nueva comisión de Insularidad dedicada a los problemas específicos que afectan a las Islas Baleares y también a Canarias.

La iniciativa, tramitada desde el grupo de Izquierda Confederal con el apoyo del grupo Nacionalista (Junts per Catalunya y Coalición Canaria), no tiene posibilidades de salir adelante puesto que el grupo socialista, mayoritario en el Senado, no la cree viable.

Pero sí permitirá abrir un debate en el pleno, que habitualmente despacha el catálogo de comisiones con breves intervenciones de los portavoces antes de aprobarlo por asentimiento.

El senador Vidal, miembro de la Izquierda Confederal, planteó la idea de la nueva comisión, que sería la número 33 de la Cámara Alta, cuando se estaban definiendo las previstas para la nueva legislatura, pero se topó con la negativa del PSOE.

El grupo socialista entiende que la insularidad es una cuestión "transversal" que afecta al conjunto del trabajo parlamentario, pero tras reunirse con sus senadores insulares, la dirección del grupo aceptó abordar la cuestión mediante una ponencia dentro de alguna de las 32 comisiones a constituir entre el martes y el miércoles.

Sin embargo, la oferta no ha hecho a MÉS desistir de su propósito inicial y por ello ha promovido un nuevo organigrama de comisiones en el que incluye, dentro del grupo de las no legislativas, una dedicada a la insularidad, ha explicado a EFE el propio senador Vidal.

Su iniciativa recuerda que al garantizar el principio de solidaridad, la Constitución dice que se atenderá "en particular a las circunstancias del hecho insular".

También invoca el Régimen Especial de las Islas Baleares, donde se alude a las "circunstancias específicas" de la insularidad y el Estatuto de Autonomía de Canarias, según el cual los poderes públicos tendrán en cuenta las circunstancias de "la lejanía, la insularidad y la condición ultraperiférica" del archipiélago.

Además, detalla las consecuencias que comportan las "desventajas" de la insularidad, como limitación de recursos, una mayor vulnerabilidad ante los desastres naturales y crisis económicas externas, la fragilidad de su medio ambiente, una mayor carestía de vida o mayores costes de producción para las empresas.

Incide igualmente el documento en la "financiación injusta" que reciben los dos archipiélagos españoles y que tacha de "agravio constante", al tiempo que remarca que las Islas Canarias y las Islas Baleares suman el 22 por ciento del PIB turístico total de España y padecen una problemática específica por el gran peso de este sector.

Como los grupos proponentes consideran que las políticas emprendidas hasta ahora no han sido efectivas para mitigar los "efectos negativos de la insularidad" concluyen que "urge" que el Senado constituya una comisión que se ocupe de ello.