MÉS critica que PP impida en el Consell dignificar los paneles de carreteras construidas por republicanos en Llucmajor

MÉS per Llucmajor ha criticado este viernes que el Partido Popular haya rechazado en el Consell Insular de Mallorca dignificar los paneles de tráfico que identifican las carreteras construidas por presos republicanos en el término municipal.

En una nota de prensa, el portavoz de MÉS en el Ayuntamiento de Llucmajor, Miquel Serra, ha criticado la "hipocresía" del PP y ha lamentado que el voto en contra del Grupo Popular en el Consell impida dignificar los paneles de tráfico que identifican las carreteras construidas por los presos republicanos en el término municipal. Serra, ha recordado que el PP votó la semana pasada a favor en el pleno de Llucmajor y ahora ha impedido que la iniciativa prospere en la institución insular. En este sentido, el portavoz ecosoberanista ha censurado el "doble discurso" del PP que, "como siempre en Llucmajor dice una cosa pero después hace otra".

Según Serra, "ha quedado claro que en el pleno votaron a favor solo para quedar bien ante la ciudadanía cuando en realidad sabían que su partido impediría que la propuesta fuera adelante en el Consell". En este sentido, el portavoz de MÉS per Llucmajor ha remarcado la "falta de coherencia" de los 'populares' y ha denunciado su "poco compromiso" en la defensa de los valores democráticos y la memoria histórica. "La democracia se defiende con hechos y no solo con palabras", ha manifestado Serra.

Desde MÉS no se dan por vencidos y Miquel Serra ha avanzado que seguirán defendiendo la dignificación de todos los espacios de memoria que hay en el municipio. De hecho, la formación pedirá explicaciones al PP local a quien reprocha el "poco peso político" que tiene dentro del PP insular. "Ahora ya sabemos que el PP de Mallorca no tiene en cuenta el pueblo de Llucmajor ni tampoco sus reivindicaciones. No han hecho caso a una demanda que venía avalada por los regidores del PP de Llucmajor".

La propuesta inicial de MÉS, y aprobada por el pleno de Llucmajor, instaba el departamento de Movilidad del Consell, del que depende la red viaria insular, a dignificar y tener cuidado de toda la señalética instalada en las diferentes carreteras construidas por presos republicanos.

Las señales y plafones fueron colocados la legislatura pasada en cumplimiento de la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos de Baleares y desde entonces han sido vandalizadas en diversas ocasiones.

En concreto, en las carreteras de Mallorca había instalados seis paneles informativos en Sóller, Calvià, Alcúdia, Manacor, Llucmajor y Campos, y más de 60 señales verticales cada cinco kilómetros de las carreteras para recordar que estas vías fueron construidas por presos republicanos. De momento, la propuesta no se hará realidad puesto que el PP ha votado en contra en el pleno del Consell de Mallorca.