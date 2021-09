MÉS cree que, tras el acuerdo del factor de insularidad, "no es momento" de reprobar a la ministra Montero

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha considerado que, después del acuerdo alcanzado en relación al factor de insularidad, "no es momento" de reprobar a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tal y como propone el PP en una Proposición No de Ley (PNL), que se debatirá este martes en el pleno del Parlament.

Según ha valorado Miquel Ensenyat este lunes en rueda de prensa, "después de haber logrado cerrar una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 relativa al factor de insularidad, no es momento de reprobar a la ministra Montero". "A un ministro se le puede reprobar en cualquier momento, no hace falta que sea este mismo martes, siempre que no cumpla aquello a lo que se ha comprometido, en este caso a abonar a Baleares 183 millones de euros en los PGE de 2022 por el factor de insularidad y a que, dentro de unos plazos, se trabaje para que haya un régimen fiscal-- pero ahora no es momento", ha incidido.

