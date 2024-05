MÉS acusa al Ayuntamiento y al Consell de "bloquear" la reapertura del Museo Marítimo de Palma

Los grupos de MÉS en el Ayuntamiento de Palma y en el Consell de Mallorca han acusado este martes de "bloquear" la reapertura del Museo Marítimo debido a que no se ha renovado el convenio de cesión del espacio de Ses Voltes.

En nota de prensa, han recordado que el convenio inicial data del año 2019 y tenía una vigencia de cuatro años. Por tanto, caducó el pasado mes de julio, sin que se haya puesto en marcha uno nuevo en la actualidad.

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha señalado que el pacto entre PP y Vox aludía a que había deficiencias en el espacio, pero, según afirma, "ahora se sabe" que el presidente de la institución, Llorenç Galmés, "cerró el museo porque el convenio no estaba en vigor, no por otra causa".

"El Consell no puede ejecutar obras de mejora en un espacio del que no es propietario o del cual no dispone ningún derecho a través de una cesión", ha advertido Alzamora en relación a los trabajos que se realizan en el interior del inmueble.

Por su parte, la regidora de MÉS, Kika Coll, ha lamentado la "dejadez" del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y ha acusado al equipo de gobierno municipal de "actuar en connivencia" con el PP del Consell.

Al respecto, Coll ha comparado la puesta en marcha del futuro museo en el edificio de GESA con el cierre del Museo Marítimo. "Llama la atención que se haya acelerado un megaproyecto urbanístico disfrazado de proyecto cultural y la lentitud de este caso", ha remarcado.