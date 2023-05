Meroño (CS) auditará el Ayuntamiento de Bargas e impulsaría el inicio del polígono industrial si gobierna

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Bargas (Toledo), Luis Meroño, auditará el Ayuntamiento si gobierna tras los comicios del próximo 28 de mayo, a lo que ha añadido que impulsará también el inicio del polígono industrial en la localidad y cambiará todo el sistema de mantenimiento del municipio.

En una entrevista concedida a Europa Press, Meroño ha concretado que lo primero que haría al obtener el bastón de mando de este municipio toledanos sería hacer una auditoría porque tras 30 años del PSOE al frente del Ayuntamiento, hay que ver "claramente" lo que hay en el caso de gobernar.

Lo segundo que haría está relacionado con el polígono industrial de la localidad y es que tras lamentar que lleva "más de diez años parado" por la "pelea" entre PP y PSOE, "parece que se pone en marcha". "Impulsaríamos ese inicio", ha añadido.

A ello ha añadido que llevaría a cabo medidas de reestructuración de funcionamiento en el Ayuntamiento como es el caso del mantenimiento, para que el ciudadano pueda disfrutar de los servicios públicos todos los años "y no solamente cada cuatro".

Por último, el candidato de CS ha apuntado que de gobernar llevaría a cabo una reestructuración clara del sistema de gestión deportivo del municipio que ahora está externalizado y no es de "calidad" para una localidad como Bargas, que "tiene mucha afición" por el deporte.

"SE HA IDO TARDE EN TODO"

En cuanto a la labor del equipo de Gobierno de Bargas esta legislatura, ha indicado que "la sensación" es que "se ha ido tarde en todo" y como ejemplo ha puesto las ayudas específicas por la borrasca Filomena y que solo se solicitase la relacionada con Protección Civil.

"Es un ejemplo de cómo se va llegado tarde, como se ha llegado tarde a la reforma del campo de fútbol. No se llegan a arreglar edificios que hacen falta todos los años y se va postergando, o la equipación del equipo de tenis. Cosas que pueden parecer muy locales pero en realidad son muy importantes", ha argumentado.

Para Luis Meroño el que el municipio esté creciendo en los últimos años es "una ventaja" aunque ha lamentado que para este crecimiento el Ayuntamiento no haya resuelto todavía el Plan de Ordenación Municipal (POM). "Es un impedimento e implica que no se esté desarrollando bien el municipio y que a la hora de hacer un proyecto de expansión del pueblo no tengas las herramientas necesarias para hacerlo correctamente".

LA CERCANÍA CON TOLEDO

Para Meroño también es una ventaja la cercanía de Bargas con Toledo, lo que permite tener más facilidad a la hora de establecer, por ejemplo, una línea de autobús que comunique la localidad con el hospital o la cercanía del Parque Comercial 'La Abadía'.

No obstante, también ha visto desventajas como que en Bargas haya mucho acceso a servicios pero que dependan de otro municipio. "Se vende muchas veces que se vota a un partido en el municipio porque gobierna también en el de al lado y a veces eso es peor", ha agregado.

Como ejemplo ha puesto que Bargas, donde gobierna el PSOE, lleva diez años esperando un convenio con el Ayuntamiento de Toledo, también socialista, para hacer una conexión peatonal al parque comercial 'La Abadía'. "No hay un interés especial en facilitar a los bargueños ciertos servicios, aunque estén delegados en otros municipios".

POLÍTICA DE PACTOS

Sobre la política de pactos, Meroño ha incidido en que el PSOE lleva 30 años gobernando en Bargas y se den "paradojas" como que la candidatura socialista presenta un programa "con propuestas como si no hubiese estado gobernando esos 30 años".

"Y luego tenemos un Partido Popular que, según va perdiendo, va cambiando de candidato como si fuese el punto mágico para ganar elecciones", ha indicado, para agregar que tanto socialistas como 'populares' lo que esperan es la alternancia.

Bajo su punto de vista lo que "realmente" necesita Bargas y lo importante para el ciudadano son las políticas. "Nosotros hemos demostrado en estos cuatro años que hemos podido sacar adelante propuestas tanto de un partido como de otro, porque el destinatario final es el bargueño y no las peleas del voto en contra entre el PP y PSOE".

Es por ello por lo que se ha mostrado "mucho más preocupado" por cambiar esas políticas y no por cuál será el resultado. "Está el tablero abierto, incluso nosotros estamos dispuestos a crecer y hemos trabajado para ello y cumplir ese mandato que se nos da en las urnas con cuatro años ininterrumpidos trabajando, fiscalizando, proponiendo y sacando adelante propuestas incluso estando en oposición".

"Lo que queremos es cambiar el ciclo completamente y centrarnos en proyectos a medio y largo plazo, no cortoplazistas, y que se hagan cosas de aquí a los próximos cuatro años para cortar cintas y asfaltar de nuevo el municipio", ha concluido.