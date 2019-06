Merkel se descarta para un alto cargo de la UE y critica que insistan en señalarla

La canciller alemana, Angela Merkel, ha insistido este viernes en que no aspira a ocupar uno de los altos cargos de la Unión Europea que los líderes están negociando, al tiempo que ha criticado el empeño por mantener su nombre en las quinielas.

"Siempre he dicho que no. Y debo añadir, porque es una pregunta que me hacen con frecuencia, que me entristece el hecho de que no se respete lo que he dicho y repetido tantas veces", ha lamentado, al ser cuestionada por esta posibilidad, al término del Consejo europeo.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea enterraron el jueves las aspiraciones para presidir la próxima Comisión Europea de los candidatos principales del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber; de Socialistas y Demócratas, el holandés Frans Timmermans; y de los Liberales, Margrethe Vestager.

Merkel, principal valedora de Weber, ha dicho que es consciente de que su candidato no cuenta con una mayoría suficiente en el Parlamento Europeo ni en el Consejo para prosperar, como tampoco Timmermans ni Vestager, por lo que los líderes deberán reflexionar sobre otros nombres de aquí a una semana, cuando vuelvan a reunirse de forma extraordinaria.

Los Veintiocho volverán a verse el domingo 30 en Bruselas para asistir a una cena en la que esperan cerrar el acuerdo, a solo dos días de que se celebre la sesión constitutiva del nuevo Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), en la que el pleno votará al nuevo presidente de la Eurocámara.

El objetivo es decidir quiénes dirigirán a partir del próximo otoño las principales instituciones comunitarias: Comisión Europea, Consejo, Banco Central Europeo y Alta Representación de Política Exterior. El reparto debe respetar distintos equilibrios de género, ideología y geográficos y determinará también quién presidirá la Eurocámara.

La designación del próximo presidente de la Comisión Europea es el puesto más codiciado y también el que bloquea por el momento las negociaciones, ya que es el único que debe ser aprobado tanto por el Consejo como por la Eurocámara.