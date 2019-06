Merkel asume que su candidato Weber no tiene el apoyo de la Eurocámara

La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha asumido que el candidato alemán del Partido Popular Europeo (PPE) para ser el nuevo presidente de la Comisión Europea, Manfred Weber, no tiene una mayoría suficiente en el Parlamento Europeo para hacerse con el puesto, dado que socialdemócratas y liberales rechazan apoyarle.

Merkel ha señalado en una rueda de prensa posterior a la cumbre de líderes europeos que ninguno de los cabezas de lista de los partidos europeos ('spitzenkandidaten', en alemán) cuenta con los apoyos necesarios en la Eurocámara, en la que, ha recordado, es necesario que se pongan de acuerdo al menos tres grupos distintos.

Además, ha apuntado que el mecanismo automático para elegir entre al nuevo jefe del Ejecutivo comunitario entre los cabezas de lista de los partidos europeos es un proceso "a medio camino" porque todavía no existen las listas transnacionales.

"Tenemos que aceptar la situación como es (...) y sacar las conclusiones correctas. Pero tienen que ser conclusiones comunes del Consejo europeo (los países) y el Parlamento", ha afirmado la canciller.

Merkel ha señalado también que los jefes de Estado y de Gobierno son los encargados de proponer a un candidato o candidata para presidir la Comisión Europea, pero no quieren "tener una crisis con el Parlamento" y que finalmente esa propuesta "no sea aceptada". "Creo que no sería bueno para la UE en los próximos años", ha dicho.