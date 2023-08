Merino critica el aumento de la "brecha de financiación": "Incluso con las transferencias extra salimos perdiendo"

Asegura que el Consell "reivindicará con firmeza la excepcionalidad" de la Comunitat Valenciana

La consellera de Hacienda, Economía y Administración y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha lamentado que "otro año más se vuelve a demostrar" que el sistema de financiación autonómica "no garantiza lo básico, ni la suficiencia ni la equidad, y que la Comunitat Valenciana sigue perdiendo terreno y es un caso excepcional". Una situación en la que, "incluso con las transferencias extra", sale "perdiendo".

"Vemos tristemente cómo la injusticia crece y la brecha de la infrafinanciación sigue aumentando", ha lamentado Merino en declaraciones a Europa Press, tras la publicación del informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que sitúa el índice de financiación de la Comunitat en 92,1, por debajo de la media (100).

La Comunitat Valenciana obtuvo en 2021 una financiación efectiva de 13.440 millones, lo que supone 2.730 por habitante, solo por delante de Murcia (2.691). Son 233 euros menos que la media y 687 euros menos que los habitantes de Cantabria.

Merino ha incidido en que "incluso con las transferencias extra salimos perdiendo, y mucho". La consellera ha detallado que en 2021 los fondos covid no mejoraron la posición de la Comunitat Valenciana. "Y perdimos en 2022, porque si la Comunitat hubiera tenido un 6,2% de recursos extra como la media de comunidades, en vez del 2,4%, hubiéramos recibido 400 millones de euros de ingresos más", ha precisado.

La Conselleria de Hacienda ha incidido en que, teniendo en cuenta los 1.400 millones de euros de fondos Covid que le correspondieron a la Comunitat Valenciana en 2021, su posición relativa no mejora y se mantiene más de siete puntos por debajo del promedio de financiación por habitante ajustado.

De hecho, ha remarcado que, en 2022, "se produce otro agravio que no puede pasar desapercibido": la mayoría de autonomías no tuvieron que devolver al Estado la liquidación negativa de 2020, pero no fue el caso de la Comunitat Valenciana, donde la liquidación fue positiva (en 527 millones).

Fedea contabiliza esas devoluciones perdonadas como recursos extra, ya que suponen un porcentaje importante sobre su financiación de ese año (del 11,3% en el caso de la Rioja), mientras que para la Comunitat los recursos extra apenas representan un 2,4% sobre la financiación total (el menor porcentaje de todo el país y frente al 6,2% de media), ha expuesto el departamento que dirige Ruth Merino.

La consellera ha denunciado que "el tiempo va pasando, el déficit va creciendo y la deuda se va acumulando", por lo que ha reiterado la petición de que se convoque de forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir la reforma de la financiación y la compensación de la deuda.

Con todo, Ruth Merino ha afirmado que "resulta cómico que el PSPV critique a este Consell por algo que ellos no lograron en ocho años", antes de asegurar que el gobierno autonómico va a "reivindicar con mucha firmeza la excepcionalidad de la Comunitat Valenciana, una compensación por la injusticia histórica y una reforma urgente del sistema de financiación que acabe con este agravio".

PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA

"Cuando hablamos de financiación hablamos de las citas previas en atención primaria, de la educación y de los servicios fundamentales", ha expuesto la titular de Hacienda.

También ha hecho hincapié en las consecuencias para la competitividad de la Comunitat Valenciana: "No es posible invertir en I+D pensando en el futuro de la economía cuando sabemos que se nos exigirá hacerlo con menos recursos".

Además, ha destacado que a esta infrafinanciación se le añaden otros "factores limitantes" e "injusticias", como el agua para el sector primario, por lo que "es aún más difícil esperar una mejora competitiva y una consecuente mejora de la calidad de vida de los ciudadanos".