En Mérida, con el descuento aplicado, la gasolina está a 1,79 € el litro y el gasoil a 1,85: "Precio abusivo"

El gasoil está costando en este momento 1,85 en la gasolinera en que me encuentro y la gasolina a 1,79 euros el litro. En este momento, noche cerrada todavía en Mérida, mañana más fresca que las pasadas y el goteo es incesante de personas que están aprovechando para llenar los depósitos en estas primeras horas de descuentos en los carburantes. Eso sí, señalan que esta medida no es la panacea. David se iba a trabajar y esto nos ha contado hace unos minutos: “El precio que tiene es abusivo. La vida está subiendo, todo sube y no llegamos a fin de mes”. Sube todo menos los sueldos, así nos lo está mostrando el resto de conductores, aunque esperan que estos 20 céntimos de descuento por litro de combustible ayuden a aliviar la carga en la economía doméstica. El mecanismo es muy sencillo: llegas, repostas y en cuanto llegas a la caja se aplica el descuento en el carburante.

A partir de este viernes, 11.650 gasolineras de toda España, están obligadas a descontar 20 céntimos por litro de carburante a los clientes que llenen el depósito. Una bonificación aprobada en el Consejo de Ministros este mismo martes, de la cual, el Gobierno subvenciona 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 adicionales. Teniendo en cuenta que la medida se ha anunciado hace escasos días, son muchas las dudas que han surgido en torno a ella, desde cómo se va a aplicar la rebaja al cliente o hasta cómo va a recibir la financiación la petrolera.

En un principio, el descuento se aplica automáticamente cuando vas a pagar lo que has repostado y debe quedar reflejado en el ticket de compra. Por tanto, el depósito se seguirá llenando de la misma manera y el precio que veamos en el surtidor será el mismo que hasta ahora.

La bonificación se aplica en los dos tipos de gasolina, todos los de gasóleo, además del AdBlue, el bioetanol, el biodiésel y algunas mezclas. El ahorro mínimo por litro es de 20 céntimos, pero algunas petroleras anunciaron, antes de que lo hiciera el Gobierno, rebajas de 10 céntimos por litro en sus estaciones de servicio, por lo que, la rebaja no será uniforme en todas las gasolineras. De media, se espera que el ahorro por depósito sea de unos 10 euros.