Mercedes González pide cambio en Madrid porque el PP "siempre pone a sus amigos, familia y partido por encima de todos"

La secretaria general de la Agrupación Socialista de Madrid ciudad, Mercedes González, ha pedido este sábado un cambio político en Madrid porque el PP cuando gobierna "siempre pone a sus amigos, familia y partido por encima de todos".

En un acto político en Madrid este mediodía en el que ha estado acompañada por el presidente del Gobierno y secretario General del PSOE, Pedro Sánchez y el secretario General del PSOE de Madrid y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, González ha comentado que la capital vive "un momento muy complicado y especial porque el Partido Popular está llevando a las instituciones a sus horas más bajas".

"En todos estos años hemos vistos portadas más truculentas y escándalos de los más extraños. Volvieron gestionar y volvió el PP de siempre, el que nunca se ha ido. Estábamos acostumbrándonos a que fuera un circo o un drama, pero está convirtiéndose en un esperperto sin previsiones, han convertido a Madrid en una auténtica tragedia", ha criticado.

"¿Por qué siempre todo es aquí? Porque es el laboratorio de las ideas neoliberales del PP, porque aquí es donde hacen caja y aquí está el botín. El Partido Popular de hoy es el de siempre. Nada de lo que está pasando es original, es el mismo PP que se mueve constantemente en las sombras de la corrupción política, entre amenazas, chantajes, siempre en la periferia de la legalidad o de la ilegalidad. Es un partido sin ética, que está dejando sin ética a las instituciones madrileñas", ha proseguido.

La también delegada del Gobierno en Madrid se ha referido de esta manera al último escándalo en el Ayuntamiento, del que supuestamente amigos del primo del alcalde, José Luis Martínez Almeida, se llevaron comisiones millonarias por traer mascarillas y material sanitario a Madrid en lo más duro de la pandemia, algo que la Justicia ya investiga.

"Ellos repasaban los catálogos de los Rólex, yates y coches de lujo cuando nosotros no teníamos mascarillas. El PP siempre pone a sus amigos, familia y partido por encima de todos nosotros. Almeida está convirtiendo en un auténtico lodazal. Cuando intenta explicarlo todo, lo empeora. Solo tiene que contestar a una pregunta: Entre las miles de llamadas y correos en esos meses, ¿quién llamó la puerta de Cibeles y dijo 'A estos'? Esto es lo que tiene que explicar", le ha pedido.

Para González, son ejemplos constantes de "degradación moral y abuso de poder; cuña de la misma madera, hijos del PP de Aguirre". "Es un auténtico drama. Aquí no hay nadie al volante. No tienen un modelo de ciudad ni un partido para Madrid. Los Presupuestos generales de la ciudad, un año los han sacado con la extrema derecha y otro con lo que ellos llaman la extrema izquierda, que en realidad son tránsfugas. Es que no hay proyecto, no hay ciudad. Almeida está en el gobierno pero no gobierna", ha apostillado.

EL CAMINO DE ALMEIDA

La líder de los socialistas de la capital ha hecho un repaso por los casi tres años como alcalde de Almeida. Así, ha señalado que en el momento en el que el expresidente nacional del PP, Pablo Casado, le nombró portavoz del partido, "Madrid se quedó sin alcalde".

Pero luego, hace tan solo dos meses, cuando se destapa el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por parte de una empresa municipal, González ha recordado que Almeida dimite como portavoz del PP para "huir del casadismo".

"Pero en el camino de Génova a Cibeles se dejó un escándalo en el camino, el del espionaje, ensuciando, como siempre hace el PP, la Empresa Municipal de la Vivienda, cuando hicieron caja vendiendo las viviendas públicas a fondos buitres. Como no hay problema de vivienda en Madrid, se dedican a espiarse los unos a los otros. Pero de la vivienda no hablamos", ha criticado.

La dirigente socialista ha continuado el relato asegurando que como a Martínez Almeida "le gusta todo menos ser alcalde", antes del Congreso de Sevilla del PP se vuelve a Génova "a ver si pilla algo y luego se descubre el escándalo de los Rólex y los yates".

"No podemos permitir que el Ayuntamiento sea el paraguas de contratos en los que unos se forran con el sufrimiento de otros tantos, que sea el foco de las luchas internas del PP. En Madrid no hay propuestas ni avances. Sólo están trabajando para contener la sangría de escándalos, para sus crisis internas, para disimular su no gobierno en Madrid", ha agregado.

Y frente a ello, ha continuado Mercedes González, están los socialistas en Madrid. "Frente a su forma de actuar, nuestra forma de ser. Somos completamente distintos. Nuestra Comunidad y ciudad no merece tener un minuto más estos gobernantes sin escrúpulos. Necesitamos una política limpia y honesta, que construya un Madrid mejor. Madrid necesita un verdadero cambio, una izquierda responsable, que nos saque de la competencia del insulto, de los ataques y desvaríos de políticos del mismo partido. Es una ciudadanía cansada de administraciones corruptas, ineficaces, llenas de proyecto vacíos", ha dicho.

"Al frente de las instituciones se necesitan gente serena, con templanza y valentía, que nunca pierda el horizonte para cambiar la vida de todos. Es evidente que en estos dos años la lección es que no elegimos los problemas, si no como enfrentarnos a ellas. No tengáis dudas porque muy pronto vamos a gobernar Madrid con el mismo rigor, entrega y acierto del Gobierno de España. Acabaremos con el clientelismo, amiguismo y corrupción. Los madrileños nos están esperando y yo os prometo que no les vamos a fallar", ha concluido la secretaria de los socialistas de la capital.