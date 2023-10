Mercabarna premia el aprovechamiento de Casa Ametller y vecinos de Sant Antoni de Barcelona

Los III Premios Mercabarna Paco Muñoz están dotados con 5.000 euros por categoría

El mercado mayorista alimentario Mercabarna ha premiado este miércoles con los III Premios Mercabarna Paco Muñoz la lucha contra el desperdicio alimentario de la empresa Casa Ametller y de los vecinos del barrio barcelonés de Sant Antoni organizados en la Federación de entidades Calàbria 66.

La subdirectora general de Inspección y Control Agroalimentario de la Generalitat, Glòria Cugat, ha dicho durante el acto de entrega, en Mercabarna, que los galardonados son un modelo: "Un ejemplo de aquello a lo que queremos dirigirnos".

La directora del Área de Economía Circular de la Agència de Residus de Catalunya, Pilar Chiva, ha valorado la "visión de colaboración público-privada" y la fuerza del trabajo en red de los actores del conjunto de la cadena alimentaria.

Los galardones están dotados con 5.000 euros y los otorga un jurado de expertos de instituciones y entidades, que han tenido en cuenta varios factores: el impacto social, ambiental y económico de los proyectos; el número de actores implicados, y la replicabilidad y viabilidad económica.

MERCABARNA

El director de la Cátedra UPC-Mercabarma, Jesús María Gil, ha advertido sobre el desperdicio alimentario: "No es culpa de nadie y es culpa de todos. Si no lo gestionamos de forma conjunta, no seremos efectivos en reducirlo".

El director de Sostenibilidad, Estrategia e Innovación de Mercabarna, Pablo Vilanova, ha explicado que el polígono alimentario genera "solo un 0,41% de residuo orgánico" y que el aprovechamiento alimentario de este mercado mayorista fue de casi 900.000 kilos el año pasado.

CASA AMETLLER: CONTRA EL DESPILFARRO

En la categoría Prevención del Despilfarro Alimentario ha ganado la naturaleza "integral" del proyecto de sensibilización y lucha contra el desperdicio de Casa Ametller, que incluye acciones en la producción, distribución y venta, como los descuentos en alimentos cercanos a la fecha de caducidad y la donación de productos a entidades.

La directora de Sostenibilidad de Ametller Origen, Amaya Prat, ha asegurado que la compañía tiene un cumplimiento del 90% de su objetivo de desperdicio cero, y ha destacado que la actuación en este ámbito es "un esfuerzo continuo: pasan muchas cosas en la cadena alimentaria".

Casa Ametller Grup ha cifrado en 1.162.139 kilos los recursos entregados a entidades sociales; en 275.556 los packs de alimentos que ha "salvado", y en 1.872.000 kilos el CO2 cuya emisión ha contribuido a reducir.

CALÀBRIA 66: INNOVACIÓN SOCIAL

En la categoría de Innovación Social ha ganado la Federación de entidades Calàbria 66, cuya directora, Aida Leal, ha destacado la naturaleza local y de proximidad del proyecto, que está integrado por vecinos del barrio de Sant Antoni de Barcelona.

Recogen los alimentos de la ONG de la zona 'De Veí a Veí', los cocinan con la participación de voluntarios y personas con enfermedades mentales, y los distribuyen entre un centenar de personas en situación de exclusión y niños que participan en su proyecto de apoyo educativo.

Leal ha dicho que el proyecto nació durante la pandemia, sin recursos, y "poco a poco" han ido construyéndolo a través de la acción vecinal, por lo que destinarán la dotación económica del premio a material y a formación de voluntarios.

CATEGORÍA DESIERTA

La categoría de Innovación Tecnológica contra el Despilfarro ha quedado desierta: Jesús-María Gil ha asegurado que volverán a "insistir en la tecnología" para la próxima edición de los premios.

Componen el jurado, además de Chiva y Cugat: Laura García-Herrero (Instituto Italiano de Protección e Investigación Medioambiental, Ispra), Eduard Hernández (Cátedra UPC-Mercabarna), Fernando Ortega (Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya) y Nuria Pedraza (Associació de Fabricants i distribuïdors del sector alimentari, Aecoc).

Los galardones homenajean de manera póstuma a Paco Muñoz por su trayectoria contra el derroche alimentario, tanto desde la UAB como desde la Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA).