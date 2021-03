Al menos ocho heridos en un ataque con cuchillo en Suecia investigado como un "ataque terrorista"

Al menos ocho personas han resultado heridas tras ser apuñaladas por un hombre en el municipio de Vetlanda, ubicado en Suecia, que las autoridades investigan como un "ataque terrorista".

Según la información recogida por la prensa local, un hombre de unos 20 años ha atacado con un cuchillo a varias personas en el barrio de Bangardsgatan sobre las 15.00 horas de este miércoles.

La portavoz de la Policía en la región este de Vetlanda, Angelica Israelsson, ha trasladado que varias personas están "gravemente heridas" y otras "levemente".

La Policía ha disparado contra el presunto autor del ataque, que ha sido trasladado a un centro sanitario sin que por el momento se conozca su estado actual.

Las autoridades, que han desplegado vigilancia en el hospital al que ha sido evacuado el presunto atacante, ha clasificado inicialmente el suceso como un "intento de asesinato", pero actualmente investigan un "presunto delito terrorista". No obstante, Israelsson ha señalado que "el motivo aún no está claro" porque el hombre "aún no ha sido interrogado", ha informado el diario 'Aftonbladet'.