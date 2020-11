Al menos un centenar de talibán mueren durante una gran ofensiva del Ejército afgano en Kandahar

Más de un centenar de combatientes de las milicias talibán han muerto esta pasada noche en una gran operación lanzada por las fuerzas de seguridad afganas en dos localidades de la provincia de Kandahar, en el sur del país.

Según el portavoz policial Jamal Naser Barakzai, un total de 101 talibán habrían muerto en los combates ocurridos en Arghandab y Zherai, donde habrían resultado abatidos 64 y 37 guerrilleros, respectivamente, informa 'Khaama Press'.

La operación también se ha saldado con una veintena de talibán heridos durante las hostilidades, de acuerdo con Barakzai. Los talibán todavía no se han pronunciado sobre este balance.

Al menos 261 civiles afganos han muerto y 602 han resultado heridos por ataques talibán afganos desde el inicio de intercambio de prisioneros entre la insurgencia y el Gobierno de Kabul; un acto que, en principio, iba a facilitar unas conversaciones de paz interafganas todavía bloqueadas casi dos meses después.

Según un informe del Ministerio del Interior afgano publicado este sábado, los talibán han efectuado en este periodo unos 2.000 ataques que, a su vez, se han saldado con la muerte de otros tantos guerrilleros, según el portavoz Tariq Arian.

"Los talibán no han detenido esta guerra injustificada contra su propio pueblo. En cambio, no han hecho sino intensificarla. Hemos liberado a 6.000 prisioneros en aras de un alto el fuego que los talibán no han correspondido", ha denunciado por su parte el portavoz adjunto de Presidencia Dawa Khan Menapal, en declaraciones recogidas por Tolo News.