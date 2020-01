Al menos un agente herido tras las protestas por la muerte de un hincha de Colo Colo atropellado por Carabineros

La manifestación que se ha celebrado este miércoles a las afueras del estadio Monumental de Chile para protestar por la muerte de un hincha de Colo Colo tras ser atropellado este martes por un agente de Carabineros, que ha sido absuelto, se ha saldado con un agente herido y un carro blindado del cuerpo policial incendiado.

Numerosas personas se han concentrado menos de un día después en los aledaños del Monumental de Santiago para protestar por la muerte de Jorge Mora, quien sufrió un atropello mortal por parte de un agente de Carabineros tras el partido que Colo Colo disputó con Palestinos.

Este aficionado fue atropellado por un agente de Carabineros que giró de imprevisto el vehículo policial en el que se transportaban los caballos que habían sido utilizados durante este evento deportivo, causándole un "politraumatismo esquelético visceral" que finalmente resultó ser mortal.

Ante la gran concentración de aficionados para protestar por la muerte de Mora y la decisión judicial, tal y como ha apuntado el diario chileno 'La Tercera', el Cuerpo de Carabineros se ha desplegado por los alrededores, lo que ha ocasionado los primeros enfrentamientos.

Así, la Policía ha utilizado gases lacrimógenos y ha empleado 'tanquetas lanza agua' para repeler el lanzamiento de piedras y cócteles molotov que han provocado que uno de los vehículos blindados haya sido incendiado y que un agente haya tenido que ser trasladado al hospital tras sufrir quemaduras de gravedad en el rostro.

Las protestas han sido convocadas después de que la Justicia chilena desestimase los cargos contra el autor del atropello, Carlos Martínez, pues si bien cometió "una conducta negligente", ésta fue "justificada", ya que el vehículo estaba siendo hostigado por los aficionados más violentos de Colo Colo, la Garra Blanca.

"Él no estaba cumpliendo funciones propiamente tales de proteger y salvaguardar el orden público, era una función clara específica de traslado de caballos. No podemos hablar de violencia innecesaria", ha justificado la jueza Andrea Acevedo, quien tan sólo ha condenado al agente de Carabineros a no salir del país.

Acevedo ha explicado que no hubo "acción dolosa directa", pues el agente no estaba desempeñando funciones para salvaguardar el orden público. Se trata, ha dicho, de "una persona que con un vehículo de considerable magnitud tiene que enfrentarse una situación que no es normal", pues "le estaban lanzando objetos contundentes".