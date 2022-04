UP Menorca cree que posponer el pleno de Reserva de la Biosfera "no justifica dar por roto un equipo de gobierno"

Unidas Podemos Menorca ha considerado este domingo, después del aplazamiento del pleno extraordinario del Consell Insular, en el que se iba a debatir la Proposición de Ley de Reserva de la Biosfera, que este hecho "no justifica que MÉS per Menorca dé por roto un equipo de gobierno".

Según ha manifestado la portavoz de Unidas Podemos en el Consell de Menorca, Cristina Gómez, en declaraciones a Europa Press, tras que MÉS per Menorca haya dado por roto el actual equipo de gobierno en el Consell Insular por el aplazamiento del pleno extraordinario sobre la Reserva de Biosfera, "Unidas Podemos está en las instituciones para hacer una política seria y comprometida, no para entrar en guerras internas".

Por ello, y dado que todos los partidos que forman el equipo de gobierno del Consell Insular --PSOE Menorca, MÉS per Menorca y Unidas Podemos Menorca-- coinciden en que "la Proposición de Ley de Reserva de la Biosfera debe salir adelante y hacerlo, además, encuadrada en los máximos normativos", para Gómez, "los matices de cómo ha de salir redactada la futura ley, si nítida desde Menorca o cuestionable desde fuera de la isla, así como el aplazamiento del pleno no justifica que MÉS per Menorca dé por roto el pacto de gobierno del Consell".

"MÉS per Menorca ha dado por roto este domingo el equipo de gobierno del Consell Insular por una cuestión de matices y esta será su responsabilidad pero desde Unidas Podemos creemos que todos los partidos deberíamos estar, en estos momentos de contexto de crisis internacional, que termina teniendo sus efectos diarios en lo local, en un perfil de seriedad y compromiso", ha enfatizado.

Para la portavoz de Unidas Podemos en el Consell de Menorca, el discurso de MÉS per Menorca este domingo, hablando de "presiones" al PSOE de Menorca desde Palma para aplazar el pleno extraordinario en el que se iba a debatir la Proposición de Ley de la Reserva de la Biosfera es el "habitual" de algunos partidos, "un relato hegemónico, de víctimas" porque "en ningún caso ha habido tales presiones", ha asegurado Gómez.

"Lo que ocurre con la Proposición de Ley de Reserva de la Biosfera es que hay matices de carácter jurídico que hay que intentar estudiar y aclarar y es mucho mejor hacerlo desde Menorca". De hecho, ha precisado, "se han dado varias opciones a MÉS per Menorca para pulir esta propuesta que era de equipo de gobierno, no de partido, y no han aceptado ninguna". "El relato que han intentado vender era que ésta Proposición de Ley era de MÉS per Menorca y esto no es así, de modo que el aplazamiento de un pleno extraordinario no era motivo para romper, otra cosa es desde el punto de vista electoral", ha dicho.

Finalmente, Gómez ha considerado que "está en manos de MÉS per Menorca reconducir la situación" y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de la clase política. "Al final todos serán dueños de sus decisiones", ha sentenciado.