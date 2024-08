Un menor resulta herido en Vigo tras saltar al mar y caer en una embarcación amarrada

Un menor ha resultado herido en la playa do Matadoiro, en Vigo, tras saltar al mar y caer en una embarcación amarrada en la zona, según informa el 112.

Los socorristas vigueses que acudieron con su embarcación recogieron al menor de la embarcación en la que cayó y lo trasladaron al puerto, donde lo esperaba una ambulancia sanitaria para ser derivado al hospital de referencia.

Ocurrió esta tarde a las cinco y media de la tarde. En ese momento, un particular solicitó asistencia médica al 112 Galicia para un niño que se había arrojado al mar y caído en una embarcación en la playa do Matadoiro, en el paraje de Muíño do Vento, en Alcabre. Afirmó que fue liberado y totalmente accesible, pero que estaba herido.

Desde el 112 Galicia, además de avisar al Servicio de Emergencias Sanitarias de Galicia-061, se comunicó el incidente a los socorristas de Vigo, que rápidamente pusieron en marcha un operativo de intervención. Además, se informó a los Bomberos de Vigo, al personal de Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas de Galicia, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Según la información recibida por los rescatistas, el menor había saltado desde el muelle al mar desde una altura de aproximadamente tres metros, sin darse cuenta que en ese momento pasaba una embarcación, al tratarse de una zona de amarre y es allí donde él cayó. Una vez llevados al muelle, profesionales del Servicio de Emergencias Sanitarias Galicia-061 se hicieron cargo de la evacuación.