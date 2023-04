Mendoza (PNV) apuesta por los "valores cooperativos y la capacidad de colaboración" para el progreso de Gipuzkoa

Egibar dice que los jeltzales no quieren "construir cualquier sociedad", sino algo "justo" que "no deje a nadie atrás"

La candidata del PNV a diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha apostado por los "valores cooperativos y la capacidad de colaboración" para lograr el "progreso" del Territorio histórico.

Mendoza ha participado este viernes, junto al presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, en la presentación de los candidatos jeltzales a las alcaldías de la comarca guipuzcoana de Debagoiena en la localidad guipuzcoana de Oñati.

Han participado en el acto la candidata jeltzale a la Alcaldía de Oñati, Amaia Erostarbe Letamendi; el candidato a la Alcaldía de Bergara, Mikel Lete Txintxurreta; María Ubarretxena Cid, candidata a la alcaldía de Arrasate; Mikel Uribetxebarria Barrena, candidato a la alcaldía de Aretxabaleta; Josu Aranguren Ezpeleta, candidato a la alcaldía de Antzuola; José Ramón Zubizarreta Alegría, candidato a la alcaldía de Eskoriatza; e Iker Laka Barandika, candidato a la alcaldía de Elgeta.

La candidata jeltzale ha destacado que "los valores cooperativos y la capacidad de colaboración son fundamentales para el progreso de Gipuzkoa".

Asimismo, ha destacado que el Territorio es "líder" en la economía social industrial y un "modelo global" y se ha comprometido a "seguir construyendo una economía avanzada y competitiva para Gipuzkoa". Para Mendoza, fomentar la participación de los trabajadores en las empresas "responde a los retos" a los que se enfrentan las mismas y "fortalece" el proyecto empresarial.

Asimismo, ha señalado que fortalece el arraigo de las compañías en el Territorio, mantiene sus centros de decisión, así como su "cohesión" interna, al tiempo que contribuye "a retener el talento".

La candidata jeltzale ha añadido que una economía fuerte es "imprescindible para hacer frente a las desigualdades sociales", porque "para poder repartir, primero hay que crear riqueza".

Finalmente, se ha mostrado "convencida de que Gipuzkoa va a seguir avanzando en este ámbito", ya que "los valores cooperativos y la colaboración, forman parte de nuestro ADN".

Por su parte, Egibar ha reivindicado que "si los abertzales queremos tener futuro, tenemos que trabajar los valores comunitarios". "Somos hijos de una misma sociedad, donde cada uno da en función de lo que tiene, y recibe en base a lo que necesita", ha defendido.

"JUSTO"

Además, ha opinado que "un marxista no entiende este esquema". "Nosotros no queremos construir cualquier sociedad, lo que queremos construir es justo, que no deje a nadie atrás", ha sostenido.

Por otro lado, ha criticado a la izquierda abertzale que "tras 50 años acaban de salir del túnel" y ahora se preguntan "quién ha construido esta sociedad". "No tienen alternativas", ha censurado.

Además, ha sostenido que la izquierda abertzale tiene "pendiente hacer una lectura de su pasado" y ha añadido que "los derechos humanos son indispensables tanto cuando se mira al pasado como para construir el futuro". Asimismo, ha preguntado a EH Bildu, que ahora dice que "hay que repartir la riqueza", a ver "¿cómo se genera?".

"Haciendo apuestas reales, apostando a favor de la industria", ha subrayado, para añadir que "sólo" el PNV lo ha hecho. "El partido principal que ha liderado esto ha sido PNV", ha insistido.

Finalmente, ha abogado por la "humildad frente a la soberbia" de cara a las elecciones de mayo y ha afirmado que esa ha sido la "llave" del PNV en política. "Hay que tomar decisiones para hacer frente los problemas, y luego tener paciencia para mantenerse en esa decisión", ha añadido, para subrayar que en estos comicios la formación jeltzale va a dar "otro paso en esa dirección".