Mendia: Al ver las imágenes de los aplausos a Antza se me encogió el estómago

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha asegurado este miércoles que, al ver las imágenes de simpatizantes de Sortu aplaudiendo en la entrada de los juzgados de San Sebastián al exetarra Mikel Albisu, Antza, se le "encogió el estómago".

Mendia ha hecho esta afirmación al ser preguntada, en una entrevista concedida a Onda Vasca, por estos aplausos dirigidos por seguidores de Sortu a Mikel Albisu, quien acudió ayer al Palacio de Justicia donostiarra para declarar por videoconferencia ante la Audiencia Nacional como investigado por el asesinato del edil del PP Gregorio Ordóñez en enero de 1995.

"Cuando vi las imágenes se me encogió el estómago. No entiendo cómo puedes aplaudir. No entiendo tampoco la actitud chulesca del personaje y por lo tanto creo que siguen siendo muy importantes todas las políticas que hagamos relacionadas con la convivencia en este país, con el respeto al diferente y sobre todo con el reconocimiento del daño injusto causado en Euskadi. De todo,", ha dicho Mendia.

No obstante, la vicelehendakari ha recordado que no se puede olvidar que "hubo una banda terrorista que tuvo un inmenso apoyo social" y que "hay quien tiene más mochila". "Tenemos que seguir trabajando", ha insistido Mendia, quien ha afirmado que si episodios como los aplausos a Antza a ella le "sobrecogen", a las víctimas de ETA tienen que hacerlo "mucho más".

Cuestionada a renglón seguido sobre si el PSE-EE que ahora lidera Eneko Andueza explorará "en un futuro" posibles pactos con EH Bildu, Mendia ha dicho que su partido "siempre" ha tenido "la mano abierta para acordar con todos", si bien "está claro que a la hora de formar un Gobierno", además de las políticas progresistas que "interesan" a los socialistas, es necesario que también haya "unas bases éticas solidas".

En este sentido, ha recalcado que "imágenes como las de ayer nos recuerdan el mucho trabajo que tienen pendiente los partidos políticos en Euskadi" en este ámbito.