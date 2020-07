Mendia (PSE) pide un nuevo Estatuto para Euskadi "que sea para todos y de ninguno en particular"

Reclama a Urkullu que aclare si está de acuerdo con las bases que el PNV acordó con EH Bildu en el Parlamento la pasada legislatura

La secretaria general del PSE-EE y candidata a la Lehendakaritza, Idoaia Mendia, ha pedido que se acuerde un nuevo Estatuto para Euskadi "que sea para todos y de ninguno en particular", y que cuente con "un amplio respaldo entre diferentes". Además, ha insistido en preguntar al candidato del PNV a la reelección como Lehendakari, Iñigo Urkullu, si comparte las bases de nuevo estatus que la formación jeltzale acordó con EH Bildu en el Parlamento la pasada legislatura.

Mendia ha asegurado que es posible una reforma del Estatuto de Gernika, siempre que se encuentre "el cauce común entre todos". "Si cada uno solo vamos a poner lo nuestro y no estamos dispuestos a ceder en nada, estaremos en este tiempo muerto en el que estamos de reforma estatutaria y en el que llevamos varias legislaturas", ha aseverado.

A su juicio, es posible, en este marco, blindar "los derechos sociales conquistados en los últimos 40 años y mejorar la eficacia del funcionamiento de las instituciones", porque hay "un complejo entramado institucional que, a veces, es poco eficaz y hay que aprovechar esa reforma para hacerlo eficaz".

"Los años próximos tenemos que hacer que el Estatuto sirva para mejorar la vida de la gente y gestionar mejor en favor de la ciudadanía vasca", ha remarcado.

Por ello, ha explicado que los socialistas han mantenido "la mano tendida para la reforma estatutaria, siempre que vaya por un cauce de viabilidad". "Evidentemente, si partidos políticos vuelven a poner sobre la mesa cuestiones que hacen inviable la reforma estatutaria, nosotros no queremos estar ahí, porque nosotros no queremos frustrar a los vascos, ni generar enfrentamientos entre vascos porque no conduce a nada", ha manifestado.

A su juicio, el Estatuto "tiene que ser una cuestión de amplio consenso entre diferentes". "Porque si nos podemos de acuerdo los que pensamos parecido, de poco sirve", ha aseverado.

TEXTO DE LOS EXPETOS

La líder del PSE-EE ha recordado el texto articulado que elaboraron los expertos designados por los partidos, con votos particulares, y que no apoyaron PP ni EH Bildu, y ha apuntado que este documento "tiene un cuerpo en el que hay un cierto consenso entre tres partidos, pero, luego, las cuestiones absolutamente inviables, no son compartidas".

"Es decir, mi partido no comparte el derecho a decidir, no comparte la clasificación entre vascos de primera y de segunda, no consideramos que esa tenga que ser la reforma estatutaria que necesitamos, porque no es inviable y porque llevaría al enfrentamiento de la sociedad", ha manifestado.

Por ello, ha apostado por un "Estatuto de iguales" porque "los vascos tienen que "ser iguales, independientemente de en qué territorio histórico vivan". "La reforma tiene que ser para todos", ha afirmado.

En todo caso, ha asegurado que la modificación estatutaria no tiene que "empezar de cero" porque hay "mucho trabajo realizado". "Lo que hay que hacer es preguntar a aquellos que se mantienen en sus esencias, si están dispuestos a que el Estatuto sea de todos y no sea de nadie. Porque, al final, eso ha hecho que el Estatuto de Gernika del 79 llegara hasta nuestros días, porque fue de todos y de ninguno en particular. Y eso es lo que tenemos que hacer", ha concluido.

En cuanto al Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha explicado que "tiene curiosidad de saber si él sigue pensando lo mismo que la legislatura pasada" y respaldo las bases y principios de nuevo estatus pactados por el PNV y EH Bildu. "Lo aprobaron la legislatura pasada y quiero saber qué piensa sobre ellos en esta", ha indicado.