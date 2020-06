Mendia (PSE) buscará acuerdos "con todo el mundo" porque solo "sobran" los que "se arrojan banderas unos a otros"

Lamenta que Urkullu diga que hablar de izquierda-derecha está "obsoleto" porque "no es lo mismo que gobierne Sánchez que Casado"

La candidata a Lehendakari del PSE-EE, Idoia Mendia, "poniendo enfrente a todos aquellos que lo único que hacen es perder el tiempo arrojándose banderas unos a otros y confrontando sentimientos". Además, ha lamentado que el aspirante del PNV a la relección, Iñigo Urkullu, diga que hablar del eje izquierda-derecha está "obsoleto" porque "no es lo mismo que gobierne Pedro Sánchez que Pablo Casado".

En su intervención en un acto político en el Gran Hotel Puente Colgante de Portugalete, en el que ha estado acompañada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Mendia se ha referido a las declaraciones de "algún candidato" que ha defendido "que eso de hablar de derechas y de izquierdas es del pasado", en alusión a Urkullu, quien calificó el esquema de ejes izquierda-derecha de "anacrónico y obsoleto".

"La verdad es que a mí me sorprende, porque decir que la derecha y la izquierda es el pasado y lo moderno es el nacionalismo, precisamente va en la dirección opuesta a lo que verdaderamente necesitamos", ha lamentado.

La candidata a lehendakari ha reclamado "políticas de izquierdas, políticas pregresistas, que consoliden y modernicen lo público". Según ha apuntado, "la gran diferencia" en la política "se ha visto ahora" porque, en la anterior crisis, "se rescató a los bancos" y, en esta, "el Gobierno de España se ha centrado en rescatar a las personas, a los trabajadores, a las familias y se ha ocupado de las empresas".

"Esa es la diferencia entre un Gobierno de España progresista y un Gobierno de España de derechas. Por lo tanto, no nos pueden decir que es lo mismo que gobierne Pedro Sánchez en España a que Gobierne Pablo Casado", ha puntualizado.

Mendia ha reiterado que, por estos motivos, los socialistas son "la izquierda útil de este país". "Y todos quieren contar con el Partido socialista", ha añadido.

No obstante, cree que solo su formación "habla claro". "Hace cuatro años me comprometí a que todos los votos que se depositaran para los socialistas se iban a emplear en solucionar los problemas de las personas y no se iban a dedicar a nada que supusiera la convivencia en Euskadi", ha dicho.

A juicio, "así ha sido", al haber logrado "cuatro años de sosiego y tranquilidad". "Yo, lo que pido a los demás partidos, es que sean claros, que no especulen, que digan claro qué van a hacer con los votos que se depositen en su papeletas porque los de la papeleta socialista, que tenga claro todo el mundo, que se van a emplear para solucionar los problemas de Euskadi", ha dicho.

Además, ha asegurado que lo harán "buscando acuerdos con todo el mundo, con el otro, con el diferente". "No nos sobra nadie, no nos sobra ninguna idea, todas son valiosas", ha indicado.

LOS QUE "CONFRONTAN SENTIMIENTOS"

Idoia Mendia ha advertido de que lo van a hacer, además, "poniendo enfrente a todos aquellos que lo único que hacen es perder el tiempo arrojándose banderas unos a otros y confrontando sentimientos". "Esos son los que verdaderamente sobran en este país", ha añadido.

La líder del PSE-EE ha asegurado que su partido ha demostrado "claramente" su "capacidad de acuerdo". "Somos la izquierda útil que da estabilidad a Euskadi y que, además, convierte esa estabilidad en un valor a preservar", ha afirmado.

Tras defender la "capacidad" del equipo socialista y su experiencia de Gobierno, ha explicado que sus ideas son "muy claras", al pretender "una Euskadi en la que quepamos todos". "Somos la izquierda que necesita Euskadi, la izquierda no nacionalista, responsable y coherente", ha apuntado.

Por ello, ha apelado a "los que quieren ocuparse de lo urgente, que no quieren que haya confrontación en Euskadi" y tampoco "la crispación de otras instituciones". "La salida a esta crisis no puede suponernos un paso atrás ni en derecho, ni en progreso ni en pluralidad ni en convivencia", ha reiterado.

SALVAR VIDAS

La aspirante socialista a la Lehendakaritza ha recordado la labor del PSOE, durante la pandemia, y ha considerado que "las decisiones de Pedro Sánchez han permitido salvar vidas". Los socialistas queremos y tenemos un plan para más de una generación, tenemos que hacer muchas transformaciones que esta pandemia ha demostrado que son necesarias. Queremos un plan de reconstruccion social, mientras otros quieren un plan de construcción nacional", ha advertido.

Mendia ha llamado a "no perder la esperanza" en que la crisis ocasionada por la pandemia "se convierta en una oportunidad para salir adelante en otras condiciones". "Solos no podemos ir a ningún sitio, necesitamos acuerdos y colaboración con otras comunidades autónomas, con el Gobierno de España y en la UE".

La candidata ha advertido de que "nos jugamos mucho en estas elecciones" porque se debe "marcar el rumbo de la próxima generación". "No podemos perder el tiempo, que el PSOE sea fuerte en las próximas elecciones, marcará el destino de la salida justa de la crisis", ha concluido.