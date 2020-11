Mendia dice que nadie va a dar lecciones a socialistas de firmeza ante ETA

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha expresado su indignación ante quienes acusan ahora a los socialistas "de su falta de compromiso con la libertad y la democracia en España" y ha asegurado que nadie les puede "dar lecciones ni de firmeza ni de resistencia frente a los terroristas".

Mendia ha participado en la presentación del libro “Resistencia socialista en femenino.Violencia de ETA y mujeres del PSE desde la transición hasta 2011", editado por la Fundación Ramón Rubial, y ha considerado que "es un libro necesario" para "contar la verdad de lo vivido" por quienes militaron en su partido desde la clandestinidad durante la dictadura y después "de quienes durante décadas tuvieron que resistir frente al terrorismo de ETA".

El libro de Sara Hidalgo y Ángel Comonte, ha contado Mendia,"es un sumatorio de pequeñas historias" que no van a salir en los grandes libros de historia como la de Begoña, la madre de quien fuera lehendakari Patxi López, una mujer que permitió que líderes del socialismo usaran su domicilio como "centro de reuniones clandestinas" y que "tuvo un papel crucial en la etapa de reconstrucción del PSOE en la transición", como otras muchas "que no miraron para otro lado, que se mojaron por defender la libertad", pero que no saldrán en los relatos oficiales.

"Son mujeres que afrontaron una doble desigualdad, por razón de sexo en aquellos años y por llevar una militancia comprometida en un partido que no resultaba cómodo al nacionalismo imperante", ha contado.

"Es nuestro deber recordar que en nuestro partido, además de hombres, también hubo mujeres" con "unos principios muy firmes, un compromiso político inmenso y una capacidad de sacrificio enormes", ha sentenciado.

La vicelehendakari ha recordado su propia experiencia desde que se afilió en los años 90, "cuando ya había comenzado la socialización del sufrimiento" y ETA empezó a tener como objetivos a representantes políticos. "Estoy muy orgullosa -ha dicho- de toda la trayectoria y de haber podido, a pesar de las dificultades", compatibilizar militancia y cargos políticos con una familia y unos hijos, "intentando darles una vida medianamente normalizada a pesar de las circunstancias tan anormales" que vivían.

Según ha afirmado, como otras mujeres socialistas vascas, "tratábamos de fingir ante nuestros hijos cuando íbamos al parque con escoltas" o cuando había que cambiar de parada cada día para llevarles al colegio "engañándoles, para que no fueran conscientes de la dimensión del problema". El punto de inflexión en su vida familiar llegó cuando su hijo mayor escuchó el comunicado de ETA de 2009 en el que amenazaba a todos los que conformaban el Gobierno Vasco de Patxi López, en el que Mendia era consejera de Justicia.

"Me causa mucha pena pensar que muchos jóvenes no sean conscientes de lo que hemos vivido en este país o no recuerdan lo que fue ETA", aunque "otros miles no olvidarán que crecieron con seguridad en sus casas", ha dicho.

Por eso mismo, "por lo que hemos vivido los socialistas para que en España hubiera una transición democrática y también por toda la lucha posterior, frente a la violencia de ETA y frente a la falta de libertad, me indigna la acusación que se hace ahora con tanta ligereza contra los socialistas de su falta de compromiso con la libertad y la democracia en España, porque a nosotros nadie nos tiene que explicar lo que fue el terrorismo, o la falta de libertad y desde luego nadie nos puede de dar lecciones ni de firmeza ni de resistencia frente a los terroristas", ha sostenido.

"Nadie nos tiene que decir cómo hacer política -ha continuado- porque hemos dado muestras sobradas de saber estar a la altura de las circunstancias incluso cuando nos mataban", ha añadido.